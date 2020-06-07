شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الطاقة بالمكسيك: تمدد تخفيضات أوبك لإنتاج النفط إلى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي يوم السبت إن بلادها لن تمدد إلى يوليو تموز تخفيضات الانتاج التي اتفقت عليها في أبريل نيسان مع مجموعة أوبك+.

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