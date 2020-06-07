شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 209 فلس، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 215 فلس، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 190 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 220 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 208.0 بينما مستوى المقاومة هو 210.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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