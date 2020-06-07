شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 12٫30 فلس، وذلك بعدما اقترب السهم من ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من فبراير حتى ابريل من العام الحالي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 9٫50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 13 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.1 بينما مستوى المقاومة هو 12.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط