شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يسجل أعلى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق عند مستوى 139 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اشهر، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 155 فلس كمستوى أول ثم 185 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 130 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 135 بينما مستوى المقاومة هو 150 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد