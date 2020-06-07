شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يسجل أعلى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى مرة أخرى ليغلق عند مستوى 139 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في ثلاثة اشهر، وهو ما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة شراء، مما قد يمنح السهم ارتفاعا لمستويات قد تصل الى 155 فلس كمستوى أول ثم 185 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 130 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 135 بينما مستوى المقاومة هو 150 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يسجل أعلى مستوى في ثلاثة اشهر -تحليل صباحي- 07-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.