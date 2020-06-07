شكرا لقرائتكم خبر عن ألافكو لتمويل شراء وتاجير الطائرات (ALAFCO) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 162 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 200 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 140 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 155.0 بينما مستوى المقاومة هو 167.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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