شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 644 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 670 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 520 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 700 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 634.3 بينما مستوى المقاومة هو 659.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط