شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS)يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 7٫105 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير الماضي، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز السهم لمستوى المقاومة السابق عند 7 ريال، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى 7٫60 ثم 8 ريال، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 6٫80 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.81 وبين مستوى المقاومة هو 7.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد