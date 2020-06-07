شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للتأمين (AKHI) يقلص مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى1٫915 ريال منخفضا، ليقترب بذلك من خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 1٫85 ريال كمستوى أول ثم 1٫70 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط