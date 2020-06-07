شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK)يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 16 ريال، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 15٫60 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 16٫70 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 15٫50 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.81 وبين مستوى المقاومة هو 16.19 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد