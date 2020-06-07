شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخمس الماضي عند مستوى 2٫935 ريال، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 2٫95 ريال، والذي يقابل الحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما يعد مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 2٫75 ريال في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.91 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.96 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط