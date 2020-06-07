شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث سجل ارتفاع بلغ 0٫57 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 0٫557 ريال، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهوما قد يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 0٫50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫58 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.55 وبين مستوى المقاومة هو 0.58 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد