شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 5458 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 5400 نقطة، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 5400 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 5000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,445 وبين مستوى المقاومة هو 5,478 نقطة