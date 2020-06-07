شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواصل تقدمه -تحليل صباحي- 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 9252 نقطة، ليغلق بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما قد يمدد مكاسب المؤشر في الأجل القصير للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 9700 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى9000 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,196 وبين مستوى المقاومة هو 9,329 نقطة
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