شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، وعضوية عدد من المسؤولين والممثلين من مختلف إمارات الدولة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

يأتي القرار في إطار استراتيجية الدولة لتفعيل دور مجالس الإدارات وتعزيز دورها لتحقيق الأهداف العامة والرؤى الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، وفي ضوء تطوير سير العمل في الحكومة الاتحادية والتحديث المستمر . (وام)

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