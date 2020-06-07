شكرا لقرائتكم خبر عن ائتمان المستهلكين في أمريكا يتراجــع 19% خـلال إبــريـل والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بوتيرة قوية تجاوزت توقعات المحللين خلال إبريل/نيسان الماضي، مع انخفاض حاد للائتمان المتجدد وغير المتجدد.
وأظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة، أن ائتمان المستهلكين الأمريكيين تراجع بنحو 19.6 في المئة أو 68.8 مليار دولار على أساس سنوي في إبريل/نيسان الماضي، مقارنة مع تراجع بنحو 3.3 بالمئة أو 11.5 مليار دولار في الشهر السابق له.
وشهد الائتمان المتجدد والذي يشمل بطاقات الائتمان تراجعاً حاداً بنحو 64.9% خلال إبريل/نيسان، مقارنة مع هبوط 28.8 في المئة في مارس/آذار الماضي، كما تراجع الائتمان غير المتجدد «قروض الطلاب والسيارات» بنحو 4% خلال إبريل/نيسان.
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