شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق بالإجماع على تمديد اتفاق «أوبك بلس» شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الطاقة والصناعة بدولة الامارات العربية المتحدة أنه لا يساوره أدنى شك بحرص الدول على الالتزام باتفاقية «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط.

وقال سهيل المزروعي، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس السبت: «بتعاوننا كدول منتجة مسؤولة قدمنا عبر اتفاقية أوبك بلس أكبر اتفاقية خفض في التاريخ وكلنا نرى اليوم مساهمتها في إنقاذ السوق البترولية من الانهيار».

قال المزروعي: «لا يساورني أدنى شك في حرص جميع الدول المشاركة على الالتزام بتنفيذ الاتفاقية والاستمرار في التعاون».

وذكر أن اجتماعات منظمة «أوبك» وتحالف دول «أوبك بلس»، تعقد وفق جو من التعاون والتكاتف بين مختلف الدول في إصرار على العمل المشترك لتحقيق توازن السوق النفطية.

وأكد أن دولة الإمارات تفتخر بدورها الداعم لتحالف الدول المنتجة للنفط ونتطلع لقرارات إيجابية خلال اجتماع السبت.

وانتهت اجتماعات «أوبك بلس» أمس السبت إلى قرار بتمديد تخفيضات قياسية في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز.

ووفقا لإعلان طلبت المجموعة من الدول التي تخطت حصصها في مايو أيار ويونيو حزيران، مثل نيجيريا والعراق، بالتعويض عن ذلك من خلال خفض إضافي في الفترة من يوليو/‏ تموز وحتى سبتمبر/‏ أيلول.

كانت مجموعة أوبك بلس قد اتفقت في أبريل/‏ نيسان على خفض الإمدادات بواقع 9.7 مليون برميل يومياً خلال مايو/‏ أيار ويونيو/‏ حزيران لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا، وكان من المقرر تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يومياً في الفترة من يوليو/‏ تموز إلى ديسمبر/‏ كانون الأول.

وارتفع خام القياس برنت بما يقرب من 6% الجمعة ليجري تداوله بأكثر من 42 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر، وكان السعر قد انخفض دون 20 دولاراً للبرميل في أبريل/‏ نيسان. لكن الأسعار لا تزال منخفضة بمقدار الثلث عنها في نهاية 2019.

وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لدى افتتاحه محادثات أمس السبت إنه على الرغم من التقدم الذي تحقق حتى اليوم فلا يمكن التوقف عند هذا الحد.

وقال إعلان أوبك بلس إن لجنة مراقبة وزارية مشتركة ستجتمع مرة في الشهر حتى ديسمبر/‏ كانون الأول لمراجعة وضع السوق، وقال مصدران بأوبك إن المجموعة اتفقت على تمديد الخفض لمدة شهر واحد.

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وقبل بدء المحادثات قالت مصادر بأوبك بلس إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد التخفيضات القياسية حتى نهاية يوليو/‏ تموز وإن ذكرت أن الرياض تحبذ تمديد العمل بالتخفيضات حتى نهاية أغسطس/‏ آب بل وحتى ديسمبر/‏ كانون الأول.

وحسب مؤسسة «كبلر» للبيانات، فإنّ الكارتل خفّض إنتاجه بمقدار نحو 8,6 مليون برميل يومياً في أيار/‏مايو، أي 11% أقلّ من التخفيض المقرر.

وتوجّه شبهات عدم الالتزام، على وجه الخصوص، نحو العراق ونيجيريا، بيد أنّهما فتحتا الباب السبت أمام تعويض الفائض الذي ضختاه منذ بداية أيار/‏ مايو، خلال تموز/‏ يوليو وآب/‏ اغسطس وأيلول/‏ سبتمبر، وثمة عثرة أخرى أمام التحالف القائم حول كارتل أوبك، تتمثّل في المكسيك التي استبعدت الجمعة أي خفض جديد في انتاجها.

وعلى الرغم من الشكوك، فقد أثبتت سياسة أوبك فاعليتها بما أن الأسعار ارتفعت في بداية حزيران/‏ يونيو إلى نحو 40 دولاراً لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأمريكي)، وأيضاً بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال.

وكانت الأسعار تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة في حدود 20 نيسان/‏ ابريل، ملامسة عتبة 15 دولاراً لبرنت وحتى أنّها انتقلت إلى المقياس السلبي بخصوص غرب تكساس الوسيط.

وكان من المقرر أن تنعقد القمة في التاسع والعاشر من حزيران/‏ يونيو، ولكن تمّ تقريب الموعد بناء على اقتراح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأوبك، وينعقد الاجتماع عبر تقنية اجتماعات الفيديو نظراً إلى القيود على التنقلات التي تفرضها أزمة كوفيد-19.

المكسيك لا تستطيع تنفيذ تخفيضات إضافية

قال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن بلاده ليست في وضع يسمح لها بتنفيذ تخفيضات إضافية لإنتاج النفط أكثر من تلك التي تم الاتفاق عليها بالفعل في اجتماع إبريل/‏نيسان لمجموعة أوبك بلس التي تضم دولاً منتجة للنفط.

وأوضح لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي اعتيادي، أن المكسيك أبلت بلاء حسناً في تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ذلك الاجتماع، ودعا بقية الدول التي لم تتعهد بتخفيضات إلى أن تفعل ذلك. وقال: «جرى إخطار أعضاء أوبك بالفعل بموقفنا. نعمل على تقليص إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل. نحن نلتزم بالفعل».

وأضاف لوبيز أوبرادور: «لسنا قادرين على مزيد من التعديل في إنتاجنا.. أغلقنا بالفعل آبار نفط للوفاء بالتعهد الذي قمنا به».

وتعهد لوبيز أوبرادور، بتحسين وضع شركة النفط الوطنية المثقلة بالديون بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) وتكثيف إنتاج الخام.