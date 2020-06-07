مستشارو الحكومة الألمانية يخفضـون توقعاتهم للعام الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبلغ رئيس مجموعة من مستشاري الحكومة الألمانية مجموعة فونكه الإعلامية الجمعة أنهم يتوقعون انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بما يتراوح بين 6و7% هذا العام بسبب فيروس كورونا، وهو تقييم أكثر تشاؤماً عما قدمته المجموعة في مارس/ آذار.

وأبلغ لارس فيلد رئيس اللجنة مجموعة فونكه الإعلامية «إجراءات العزل العام استغرقت وقتاً أطول والتجارة الخارجية متضررة على نحو أشد من المتوقع. كان من الواضح أننا متفائلون للغاية، على الأخص حيال الولايات المتحدة».

وأضاف «يتعين علينا توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ما سيكون على الأرجح بين سالب ستة% وسالب سبعة%»، وفي مارس/ آذار، عرضت اللجنة ثلاثة تصورات أسوأها كان لانكماش بنسبة 5.4%. (رويترز)