شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين البريطانيين تلامسأدنى مسـتوى في عقد بسبب «كـورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح أن ثقة المستهلكين البريطانيين انخفضت في أواخر مايو/ أيار لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات مضت، إذ ينتاب القلق الناس بشأن ارتفاع البطالة وانخفاض أسعار المنازل بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقالت شركة جي.إف.كيه المتخصصة في استطلاعات الرأي إن مؤشرها لثقة المستهلكين انخفض إلى -36 في النصف الثاني من الشهر الماضي من -34 في أول أسبوعين وهو أدنى مستوياته منذ يناير 2009 ولا يبعد كثيراً عن أدنى مستوى للسلسلة عند -39 الذي لامسه المؤشر في يوليوز 2008.
(رويترز)
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