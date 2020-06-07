شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 منصة للتنقيب عن النفط في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الشركات الأمريكية إغلاق منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الثاني عشر على التوالي، كما تراجعت منصات الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة. وكشفت بيانات شركة «بيكر هيوز» الصادرة الجمعة، عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط 16 منصة في الأسبوع المنتهي أمس السبت، لتصل إلى 206 منصات، كما تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة خلال الأسبوع الحالي ليسجل 76 منصة.

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