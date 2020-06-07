شكرا لقرائتكم خبر عن مصانع «نستله» في دبي تغذّي 30 سوقاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تشمل الدول التي تستورد من مصانع نستله في دبي 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إضافة إلى آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال دراجان كولبيرك، المدير التنفيذي المفوض والمدير المالي الإقليمي لشركة «نستله»، في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن مصانع «نستله» الأربعة: «المها» و«نستله دبي الصناعية» (في «تكنو بارك) ومصنعي «نستله ووترز» تصدر أكثر من 50٪ من إجمالي الإنتاج من دبي إلى 19 دولة في المنطقة، أما باقي الإنتاج فيتم تخصيصه للاستهلاك المحلي.

أمن الإمارات الغذائي

وقال كولبيرك إنه ورغم التحديات العالمية التي فرضها وباء كوفيد-19، إلا أن حكومة دولة الإمارات أكدت استعدادها لتوفر احتياطات غذائية استراتيجية كافية لتلبية احتياجات المجتمع، مؤكدة على أن الأمن الغذائي يأتي على رأس قائمة أولوياتها.

وأضاف، قمنا بتعديل الإنتاج وتطوير خطط التوريد لتلبية الطلب على المواد الغذائية الأساسية، وتواصل الشركة التنسيق وعن كثب مع المؤسسات والحكومات المحلية لتقييم الوضع والتصدي للتحديات يومياً، حيث تلعب «نستله» دوراً مهم على صعيد الأمن الغذائي المحلي، حيث تلتزم بضمان استمرارية الإنتاج وتوفير الأغذية والمشروبات الأساسية وتعمل الشركة عن كثب مع شركائها في سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة، لتقييم الوضع وحالة الطلب بشكل يومي.

وأكد كولبيرك أنه وإضافة إلى ذلك، تتعاون «نستله» مع الهيئات المحلية المسؤولة عن الأمن الغذائي في دولة الإمارات، لإطلاعها باستمرار على حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية وبيانات المخزون المتوفر، والعمل لإيجاد حلول تضمن استمرار توريد المواد الغذائية الأساسية وتساهم نستله أيضاً في توفير الاحتياطات الغذائية الاستراتيجية للدولة عبر الحفاظ على مخزون الأغذية الأساسية لاسيما الحليب.

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وتواصل الشركة دعم المبادرات والحملات التي تدعو للحفاظ على حرية نقل الأغذية والمشروبات والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف في الدولة وعبر الحدود، والتي تعتبر مسألة مهمة خلال الأزمة الحالية.

وقال: تبرعت نستله وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات وجميع المؤسسات المحلية لمواجهة تداعيات «كوفيد-19» بأكثر من 200 ألف منتج من الأغذية والمشروبات للهيئات المحلية وتوفير معدات الحماية الشخصية لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الكبرى بالدولة عبر تقديم أكثر من 55 ألف كمامة، إضافة إلى دعم جهود «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» التابع لهيئة الهلال الأحمر.

تعديل خطط الإنتاج

وحول خطط الشركة لزيادة أو تعديل خطط الإنتاج خلال الفترة الحالية أكد كولبيرك أنه وعلى مدار الأشهر الماضية من أزمة كوفيد-19، قامت «نستله»، وعبر مصانعها في دبي، بزيادة إنتاج الشركة من منتجات الألبان ومنتجات الطهي والقهوة لتلبية الطلب المتزايد عليها، حيث يعتمد الأفراد والعائلات في مختلف أنحاء المنطقة على استمرارية إنتاج وتوزيع منتجات الأغذية والمشروبات.

أضاف ومع ذلك، منذ بداية الأزمة قمنا بتعديل عملياتنا الإنتاجية لتعزيز حجم المخزون وتلبية الطلب المتزايد على منتجات معينة، كما قللنا من إنتاج بعض المنتجات في ظل انخفاض الطلب عليها ومنها منتجات قطاع خدمات الأغذية والمطاعم والمنتجات التي يشتريها المستهلكون عادة دون تخطيط مسبق.

السلامة الغذائية

وحول تطبيق معايير واشتراطات السلامة الغذائية والصحية بعد ظهور «كوفيد19» أكد كولبيرك أن صحة وسلامة المستهلكين والموظفين والشركاء تأتي على رأس أولوياتنا، علاوة على معايير النظافة الصارمة التي تطبقها الشركة، فيما وضعنا مجموعة إضافية من إجراءات وبروتوكولات السلامة في المصانع والمكاتب ومراكز التوزيع، ويشمل ذلك الالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي والتعقيم المنتظم لمواقع العمل، وتلتزم فرق العمل في المصانع ومراكز التوزيع والمتاجر بكافة الإجراءات الاحترازية.