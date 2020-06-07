«ريبورتاج»: الأعمال الإنشائية تسير وفق الخطط المحددة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” أكدت شركة «ريبورتاج العقارية»،التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أن الأعمال الإنشائية بمشاريع الشركة في أبوظبي ودبي تسير على قدم وساق، وفق الخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة لجميع العاملين في مواقع المشاريع التطويرية، تماشياً مع التوجيهات الحكومية.

وتباشر «ريبورتاج» تطوير 8 مشاريع بالدولة، منها 6 مشاريع في أبوظبي، ضمن أهم المناطق الاستثمارية في الإمارة مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة وجزيرة المارية، فضلاً عن مشروعين بإمارة دبي.



3150 وحدة سكنية



وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية إنه رغم التحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، إلا أن «ريبورتاج» تحرص على سير الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكافة التدابير الاحترازية اللازمة واشتراطات الأمن والسلامة، وتطبيق كافة الإرشادات، وبما يتماشى مع الإجراءات الحكومية المحددة.وأضاف أن الشركة تباشر التنسيق مع المقاولين لضمان تسليم الوحدات السكنية للمشترين في المواعيد المعلنة، مع الالتزام بأفضل معايير الجودة بكافة مشاريعها.

وتوفر مشاريع «ريبورتاج» نحو 3150 وحدة سكنية، منها نحو 2425 وحدة سكنية بأبوظبي، و719 وحدة بدبي.

وقال ناصر الخميس إن التزام «ريبورتاج» بسير الأعمال الإنشائية وفق الخطط الزمنية المعلنة، يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، والسوق العقاري ككل، ما يدعم أداء القطاع العقاري بالإمارات خلال هذه الأوضاع الاستثنائية.

وأشار إلى أهمية المبادرات والمحفزات التي كشفت عنها الجهات المسؤولة مؤخراً في دعم النشاط بالقطاع العقاري، خاصة مع إلغاء وتخفيض العديد من الرسوم والتكاليف، وتسهيلات التمويل العقاري.