شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق الإمارات تتنافس على النزلاء بإجراءات سلامة معززة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اتجهت الفنادق في دولة الإمارات نحو استقطاب الزوار والنزلاء، باستخدام أساليب جديدة تتمثل في توفير أقصى درجات السلامة من خلال إجراءات التعقيم والنظافة المعززة في المنشآت الفندقية ومرافقها، وذلك في الوقت الذي، أسهم «كوفيد - 19» في تغيير أنماط السياحة والسفر.

وفي ظل الظروف الحالية التي تتطلب تركيزاً أكبر على معايير النظافة والصحة، أصبحت السلامة هي الأولوية القصوى عوضاً عن الأسعار والموقع والمرافق والخدمات. ولذلك تواصل الفنادق التركيز على عمليات التنظيف والتعقيم المستمرة والمكثفة في جميع الأماكن.

اتجهت العديد من المواقع المتخصصة بحجوزات الفنادق ومواقع البحث ومواقع الفنادق نفسها، نحو تضمين عنصر جديد في عملية اختيار الغرفة الفندقية، وهو عنصر النظافة والتعقيم، وذلك لتوفير طمأنينة وراحة بال للنزلاء عند حجز الغرفة.

وأصبحت معايير الضيافة المبنية على الشفافية والمتعلقة بالصحة والسلامة والنظافة عوامل رئيسية في استعادة ثقة المسافرين في مختلف أنحاء العالم.

معايير صارمة

وقال مصدر في قطاع الفنادق: إن المنشآت الفندقية تتبنى معايير صارمة في ما يخص النظافة وسلامة النزلاء. وفي ظل تفشي وباء «كوفيد - 19»، أصبح على الفنادق تعزيز هذه الإجراءات من أجل الحد من تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء على حد سواء.

وأضاف أن القواعد الإرشادية التي تصدرها الجهات الصحية وهيئات السياحة في الدولة، تؤكد التزام المنشآت الفندقية بتدابير إضافية، منها التعقيم المتواصل والمستمر وتعيين مدير للتعقيم لمراقبة أوضاع المنشآت الفندقية، وذلك إضافة إلى التباعد الجسدي، وتوفير خاصية عدم التلامس والتسجيل عبر الإنترنت وغيرها.

وأطلقت مجموعة فنادق عالمية ومحلية مبادرات صحية تتضمن إجراء سلسلة من عمليات التطهير والتعقيم في المنشآت الفندقية وجميع مرافقها، من خلال الدخول في شراكات مع شركات صحية متخصصة في عمليات التعقيم والتطهير.

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كما اتجهت الفنادق إلى تسهيل دخول العملاء والنزلاء من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالفنادق من أجل إمكانية تسجيل الدخول والخروج من الغرفة الفندقية، ودفع الرسوم من دون الحاجة إلى التعامل مع موظف الاستقبال.

الإجراءات الاحترازية

وكانت مجموعة جميرا قد طبقت سلسلة من الإجراءات الاحترازية في فنادقها كافة حول العالم، تم تصميمها خصيصاً للحفاظ على صحة وسلامة الضيوف والموظفين. وتشمل هذه الإجراءات ارتداء الكمامات، والقياس اليومي الإلزامي لدرجات الحرارة، والتدريب المكثف على أسس النظافة والتعقيم لكل الموظفين، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء الفندق، بما في ذلك الشواطئ والمسابح والصالات الرياضية (عند فتحها)، ورفع مستويات التهوية والهواء النقي في المناطق العامة، واستخدام آليات التعقيم بالضباب، بمعدل ثلاث مرات يومياً تبعاً لعدد الزوار، إضافة إلى تطبيق قوانين محددة في ما يخص المصاعد للحفاظ على سلامة الضيوف عند استخدامها.

وقامت «روتانا»، بتعزيز ممارسات الصحة والسلامة الرائدة في القطاع من خلال تنفيذ بروتوكولات صارمة لحماية الضيوف والموظفين والشركاء.

تقنيات محسنة

وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واستعداداً لرفع قيود السفر، اتخذت مجموعة «تايم» عدداً من التدابير الاحترازية لتعزيز الإجراءات الصحية والنظافة، بما يضمن راحة الضيوف وسعادتهم، حيث عملت على تكثيف عمليات التعقيم والتنظيف في مختلف أروقة ومرافق الفنادق التابعة لها استعداداً لاستقبال ضيوفها.

وأبرمت فنادق ومنتجعات «ميلينيوم» الشرق الأوسط وإفريقيا، إحدى أسرع شركات إدارة الفنادق نمواً في المنطقة، شراكةً استراتيجية مع «إيكو لاب» لتوفير أعلى معايير النظافة والتعقيم لضيوفها عبر كافة فنادق المجموعة، وتقدم ميلينيوم من خلال هذه الشراكة برامج تدريبية شاملة لكافة أعضاء فرق عملها لاعتمادهم كخبراء في مكافحة فيروس كورونا، إضافةً إلى تطبيق إجراءات احترازية صارمة ومعايير عالمية في النظافة والسلامة.

وأعلنت هيلتون عن برنامج سيقدم معياراً غير مسبوق لممارسات النظافة والتعقيم في قطاع الضيافة، والذي ستعممه على كامل تشكيلة علاماتها الفندقية حول العالم، حيث تعاونت هيلتون مع «آر بي»، الشركة المصنعة لمنتجات التعقيم الرائدة لايسول وديتول، و«مايو كلينك» لتطوير عمليات تعقيم صارمة والمساعدة في تدريب أعضاء الفريق على أفضل الممارسات، ليتسنى للضيف التمتع براحة البال المطلقة مع إقامة أكثر نظافة وأماناً منذ لحظة الوصول وحتى تسجيل المغادرة.

وتطرح «ماريوت» تقنيات محسنة، بما في ذلك الرشاشات الكهربائية مع مواد مطهرة من الفئة المستخدمة في المستشفيات لتعقيم الأسطح في جميع أنحاء الفندق، وتستخدم تكنولوجيا الرش الكهروستاتيكي الذي يعتبر من أعلى تصنيفات المطهرات التي أوصت بها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية، مثل منظمة الصحة العالمية لعلاج مسببات الأمراض المعروفة. وتعمل الرشاشات على تنظيف وتطهير مناطق بأكملها بسرعة كبيرة، ويمكن استخدامها في محيط الفندق لتنظيف وتطهير غرف الضيوف والبهو والصالات الرياضية والمناطق العامة الأخرى، إضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باختبار تقنية الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم المفاتيح للضيوف والأجهزة المشتركة من قبل الموظفين.