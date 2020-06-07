لندن تهدد بسحب حقوق الإقلاع والهبوط من «البريطانية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هددت الحكومة البريطانية شركة خطوط الطيران البريطانية من فقدان حقوق الإقلاع والهبوط في مطارات بريطانيا، بعد قرارها شطب نحو 12 ألف وظيفة، في الوقت الذي تحصل فيه على مساعدات مالية حكومية لحماية الوظائف في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

كان البرلمان البريطاني قد عقد الأربعاء الماضي جلسة لمناقشة أوضاع قطاع الطيران، حيث سيطرت المخاوف من شطب الوظائف في بريتش إيروايز على المناقشات.

ورداً على أسئلة النواب قالت وزيرة النقل كيلي تولهورستك: إنها تتفق مع القول: إن شركة خطوط الطيران البريطانية خانت الثقة العامة عندما قررت شطب الوظائف في الوقت الذي حصلت فيه على الدعم الحكومي لأجور العاملين فيها، مضيفة أنها تدرس مطالبة هيئة الطيران المدني البريطاني بمصادرة حقوق الإقلاع والهبوط الخاصة بشركة الطيران، إذا لم تتراجع عن قرار شطب الوظائف.

وأضافت أن «الشركات تستفيد من كونها شريكة في الأوقات الجيدة، ويجب أن تتحمل جزءاً من العبء في أوقات الشدة، أنا أرغب بشدة في البحث عن أي شيء يمكن أن يؤدي إلى فتح وزيادة المنافسة في قطاع الطيران لدينا».

ومن جهته، قال ويلي والش المدير التنفيذي لشركة «آي أيه جي» المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز)، أول أمس الجمعة: إنه يدرس اللجوء للقضاء للاعتراض على خطة بريطانيا للحجر الصحي، وذلك بعد يوم من إلغاء شركة الطيران لاجتماع مع الحكومة لبحث هذه الإجراءات، احتجاجاً على عدم التشاور.

وقال والش، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز»، ونقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء: إنه «أمر غير متناسب، ونحن ندرس الطعن قضائياً على هذا التشريع».

وأضاف أن «من المهم الإشارة إلى أنه لم تُجرَ مشاورات مع الصناعة قبل سن هذا التشريع، ونحن نعتقد جداً أنه جزء غير منطقي في التشريع».