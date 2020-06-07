شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الأمريكية في ظل «كوفيد-19».. وما بعده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد أن رصدت أرباح الربع الأول في السجلات رسمياً، حصل المستثمرون على أول فكرة تفصيلية عن مدى وكيفية تأثير جائحة (كوفيد-19) في الشركات الأمريكية. ولم يكن مفاجئاً أن النتائج ليست على ما يرام عموماً. فقد انخفضت الأرباح بنسبة 14% تقريباً مقارنة مع نفس الربع من عام 2019 حسب تقديرات شركة «داتا تريك».

ويتوقع محللو وول ستريت أن تسوء الأمور قبل أن تتحسن، حيث من المتوقع أن تنخفض الأرباح بنحو 41% في الربع الثاني، وبنسبة 24% في الربع الثالث، وبنسبة 11% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتوقعت وول ستريت تراجعا بنسبة 20% في متوسط سعر السهم هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة بارتفاع بالنسبة نفسها. وللوقوف على الواقع الحقيقي للتحديات التي تواجه قطاع الشركات الأمريكي سجل كتّاب الأعمدة، والمحللون في وول ستريت، الذين يتابعون الشؤون المالية والاقتصادية يومياً، وجهات نظرهم حول الربع الأول الذي بدد مكاسب أكبر توسع شهده الاقتصاد الأمريكي في تاريخه، وكشف عن رابحين وخاسرين طبعاً. وتضمنت وجهات نظر هذه الثلة المخضرمة حكايات تثير الاهتمام.

أداء القطاع المصرفي فائق

الرسالة التي وصلت من كبار البنوك الأمريكية التي كشفت عن نتائجها للفصل الأول في منتصف إبريل/ نيسان تقول: «مثلما كان الوباء ينتشر بسرعة في الولايات المتحدة، تضاعفت أرباحنا من تداولات الأسهم خلال طفرة التداولات وموجات التذبذب، ولدينا القدرة على مساعدة عملائنا على تجاوز الأزمة».

وعلى عكس الأزمة المالية قبل أكثر من عشر سنوات، أمام البنوك الكبرى اليوم فرصة لأن تكون الأفضل أداء من خلال معالجة قروض الشركات الصغيرة الأمريكية، والسماح للأفراد والعائلات بتأخير المدفوعات على بطاقات الائتمان، وقروض السيارات، والرهون العقارية في حالات معينة. ومع ذلك، كانت أسهم البنوك من بين الأسهم الأسوأ أداء في أسواق الأسهم الأمريكية. فقد انخفض مؤشر البنوك «كيه بي دبليو» بنحو 42 % هذا العام، مقارنة بـ 12% فقط لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي قد يكون أبطأ وأكثر عقاباً مما تشير إليه الأسواق.

خفايا شركات الكيبل وأحلام البث

أجبر غياب البرامج الرياضية المربحة وغياب طلب المعلنين شبه الكلي، مشغلي شبكات الكيبل التقليديين على ضخ المزيد من الأموال لتطوير تقنيات البث ومحتوياته الجذابة التي تعتمد عليها الإيرادات بفضل الطلب على الاشتراك. وقالت شركة «إيه تي أند تي»، إن إجمالي مبيعات الإعلانات انخفض بنسبة 13%، في حين قالت شركة «والت ديزني» إن شركة «إي إس بي إن» وحدها عانت انخفاضاً بنسبة 8%. وفي الوقت نفسه، اشترك ما يقرب من 16 مليون شخص في «نتفليكس»، ونحو مليوني شخص ألغوا اشتراكاتهم في تلفزيون الكيبل.

لا خوف على وجبات الطعام

في الوقت الذي يخزن المستهلكون القلقون حاجاتهم الغذائية الأساسية، كانت الماركات التجارية الكبرى في قطاع الأغذية مثل «كيلوج»، و«فروستد فليكس»، العام الماضي، تكافح للعثور على مكان لها في مجتمع جديد يهتم بالصحة فجأة. ولعل هذا ما يفسر عودة شركات إلى الواجهة مثل شركة «جنرال ميلز»، في الوقت الذي ارتفعت مبيعات الأغذية الأمريكية بنسبة 45% في مارس/ آذار، و 32% في إبريل/ نيسان. والسؤال: هل هذه لحظة عابرة فقط؟ أم أن تغيير عادات المستهلكين الأمريكيين سوف يغير خارطة القطاع.

أمازون ليست وحدها

ارتفعت مبيعات شركة «أمازون» العملاقة للتجارة الإلكترونية بنسبة 26% في الربع الأول، وتوقعت الشركة نموًا يصل إلى 28% في الربع الثاني، حيث نشط إغلاق الاقتصاد عمليات التسوق عبر الإنترنت بقوة. لكن الطلب الهائل والنقص في المخزونات، يمنحان منافسيها فرصاً جيدة، حيث يتزايد تسوق المستهلكين في أماكن أخرى. وقد كشفت مجموعة من الشركات منها «شوب فاي»، و«تارجيت»، و«بيست باي»، عن نمو في مبيعاتها عبر الإنترنت بمعدلات أسرع من معدلات نمو مبيعات «أمازون» خلال الفصل الأول.

عمالقة التنقية ليسوا سواء

سجلت أسهم كل من «ألفابيت»، و«فيسبوك»، مكاسب لافتة بعد صدور نتائج الفصل الأول بعد تبدد المخاوف بشأن اتجاهات سوق الإعلانات الرقمية، لكــــن «فيسبوك» حذرت من ضعف النمو مستقبلاً نتيجة سوء الأداء الاقتصــادي. وقـــــد يواجه عملاقا الإعلان على الإنترنت ضغوطاً تجارية في المستقبل إذا خفضت الشركات ميزانياتها التسويقية فــي الفصول القادمـــة. وبالمقابل، تزدهر أعــمال كل مــن «أمازون»، و«نتفليكس»، حيث يتحول المستهلكون بشكل متزايد إلى الإنفاق على التجارة الإلكترونية، ويشاهدون المزيد من عروض البث الرقمي. وأخيراً، فشلت شركة «آبل» في تحديد خيارات المبيعات للربع الحالي للمرة الأولى منذ عام 2003، ما يشير إلى عدم وجود رؤية واضحة حول مستقبل هاتفها «آيفون».

الرابحون في التقنية

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يتزايد عدد صانعي البرمجيات السحابية الأفضل من حيث السلالات، حيث تسارع الشركات لتحويل الإنفاق بعيداً عن المعدات التقليدية الموجودة في أماكن العمل إلى العروض السحابية الأكثر قابلية للتطوير، والأكثر فعالية من حيث التكلفة. ومن بين أكبر الفائزين من حيث حجم الأرباح، شركة «أوكتا»، وشركة «داتادوج»، وشركة «تويليو». وجاء مخزون ألعاب الفيديو على رأس أفضل القطاعات الفرعية أداء هذا العام، حيث أصبحت خياراً ترفيهياً رئيسياً في المنزل في ظل قيود الحركة، وقواعد الحجر المنزلي. وسجلت كل من «أكتفيشين بليزارد»، و«إلكترونيك أرتس»، نتائج قوية، وتسارعت نسب نمو مبيعاتها في إبريل/ نيسان. كما تهافت المستثمرون على شراء أسهم شركة «سلاك»، وشركة «زووم فيديو»، حيث استفادت الشركتان من الطلب على برامج التواصل بين القوى العاملة في المؤسسات والشركات، وكشفت كل منهما عن مؤشرات نمو متسارعة.

صناعة الأدوية ليست سقيمة

لم تظهر عوارض التأثر على شركات الأدوية. وفي الوقت الذي أصيبت فيه مجموعة متنوعة من الصناعات بالذعر، وخفضت معدلات ربحيتها المستهدفة، أكدت شركات الأدوية الكبرى توقعاتها للربع الثاني. وكانت شركة ميرك، التي تصنع العديد من العلاجات، هي الشركة الكبيرة الوحيدة التي خفضت توقعات مبيعات الأدوية. ورغم أن صنع الدواء لا يتوقف حتى في ظروف تفشي الوباء، فإنه إذا لم يتحقق انتعاش اقتصادي قوي في النصف الثاني، فقد تحذو المزيد من الشركات حذو شركة ميرك، حيث يتخذ المرضى القرار الصعب بالبقاء في المنزل بدلاً من المغامرة، والبحث عن العلاجات.

الغطاء التأميني

كانت شركات التأمين الصحي الكبيرة متفائلة نسبياً، على الرغم من أن الجائحة من شأنها أن تنعش موجة من المطالبات. وتعتقد هذه الشركات أن الدخول في عمليات إعادة هيكلة اختيارية قد يعوض بعض الانتكاسات رغم أنها باهظة التكاليف. وهذا لا يعني أنه لن يكون هناك تغيير. فقد أعلنت شركة «يونايتد هيلث» هذا الشهر، أنها تخطط لإعادة دخول أسواق التأمين في برنامج «أوباما كير» بعد خروجها قبل أربع سنوات. ويبدو أن ارتفاع معدلات البطالة فوق 14% هو السبب. انتظروا لحاق شركات أخرى بالركب.

الرهان على لعنة (كوفيد-19)

وسط الرهان على تحقيق الأرباح من إنتاج عقار، أو لقاح ضد الفيروس، أعلنت شركة «جلعاد» عن ترخيص مؤقت من دون حقوق ملكية يسمح لخمسة من صانعي الأدوية بإنتاج عينة أرخص من المفترض أنها مخصصة لأكثر من 100 دولة منخفضة الدخل. وستواجه شركات أخرى ضغوطاً لتحذو حذوها، وتسعّر لقاحاتها بأسعار معتدلة حتى في البلدان المتقدمة، الأمر الذي يدعو للتشكيك في التقييمات المرتفعة لأسهم صانعي الأدوية الذين يركزون على الجائحة.

الإغراق في ما هو محلي

عطلت عمليات إغلاق الاقتصادات نتيجة تفشي الفيروس، سلاسل التوريد الصناعية التي تواجه أساسا ضغوطاً من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة، والصين. وفي حين أن لا أحد يتصور الاستغناء عن الصين كمركز تصنيع عالمي، إلا أن هناك علامات مبكرة على توافد بعض الأنشطة الصناعية إلى الولايات المتحدة، ولن يكون ذلك مفيداً على مستوى التوظيف أمريكياً، على الأقل، للعنصر البشري. وقالت شركة «روك ويل» إن هناك تزايداً في اهتمام الشركات التي صنعت منتجات في آسيا سابقاً للاستفادة من أجور اليد العاملة المنخفضة بالعودة، حيث تملك الشركات التفكير الآن في هذه الحسابات الاقتصادية. وفي ما يتعلق بالاستثمار، تقلص الشركات المصنعة الإنفاق التقديري على عدد من البنود مثل السفر. واتخذ العديد من كبار التنفيذيين إجراءات لخفض الرواتب والأجور. كما تركز معظم الشركات على تمويل المشاريع التي تضمن استمراريتها في المستقبل حصراً. وترى شركة «يونايتد بارسل» أن هذا يعني الاستثمار في الأتمتة التي تجعل عمليات التجارة الإلكترونية أعلى ربحية.

التسريح يفوق قرارات خفض الرواتب

في حين تحركت شركات صناعة الطيران «بوينج» و«جنرال إلكتريك»، بسرعة للإعلان عن تسريح العمال بأعداد كبيرة، وسط انهيار القطاع، وكانت الشركات الصناعية الأخرى أقل عنفاً، على الأقل في الوقت الحالي. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كاتربيلر»، جيم أومبلبي، إن شركته تسعى للحفاظ على عدد الموظفين ثابتاً نسبياً حتى مع ارتفاع الإيرادات في السنوات القليلة الماضية، وهذا يعني أن هناك خللاً في الاقتصاد، وليس من الضروري أن تكون الشركة صارمة في فصل الموظفين أثناء الوباء. ويخشى آخرون، مثل شركة السكك الحديدية «يونيون باسيفيك كورب»، من عدم وجود ما يكفي من العمالة الجاهزة عندما يحدث الانتعاش، لذلك يفضلون منح الإجازات بلا أجر قدر الإمكان. وقال جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة «رايثون تيكنولوجيز»، التي تمنحها ميزانيتها القوية ونشاطها الدفاعي مزيداً من المرونة: «لا نريد خسارة الكفاءات لدرجة نفقد معها العناصر المدربة المناسبة عندما يعود الانتعاش.» ولا يزال بإمكان الشركات خفض التكاليف من دون تقليص عدد الموظفين.

حافظ على سلامتك

لم تغلق معظم الشركات المصنعة أبوابها خلال الوباء لأن أنشطتها صنفت ضرورية. لكن ذلك لم يمر بلا فاتورة. فقد أنفقت شركة «تراش أولار ريبابلك سيرفيسيز» 3 ملايين دولار في الربع الأول على إجراءات الحفاظ على سلامة موظفيها، بما في ذلك تزويدهم بمعدات واقية وإجراء تنظيف وتعقيم متطورة. وللحفاظ على عمل مصانع شركة «إميرسون إلكتريك»، كان على رئيس العمليات ستيف بيلش، استئجار الطائرات لتوفير الإمدادات الحيوية ومضاعفة عدد الحافلات المستخدمة لنقل العمال حتى يتمكنوا من الانتشار بأمان. وأعادت شركة «سيمنز إيه جي» تصميمها الرقمي لواحد من مصانع شركة «إيرباص» الذي خصص لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي لضمان التباعد الاجتماعي، ويجب على العمال المرور عبر خيمة التعقيم قبل الدخول. وفي ما يمكن أن يشكل اختباراً رئيسياً لإعادة فتح أجزاء أخرى من الاقتصاد، يعيد صانعو السيارات الذين يخشون سطوة النقابات العمالية، بما في ذلك شركة «جنرال موتورز»، وشركة «فورد»، مصانعهم إلى الحياة استعداداً لإعادة التشغيل الرسمية. وقالت «فورد» إنها ستفرض أقنعة الوجه لأي شخص يدخل منشآتها، وكذلك نظارات السلامة مع الواقيات الجانبية لأولئك الموظفين الذين لا تسمح وظائفهم بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

النفط ثم النفط ثم النفط

تقوم أنشطة قطاع النفط أساساً على ضخ الأموال في باطن الأرض، وعندما يبتسم الحظ تعوض تلك الأموال بسعر البرميل. هذه المعادلة تعطلت في عام 2020 حيث كان موسم أرباح شركات النفط مقلوباً. وفي حين أن شركات الاستكشاف والإنتاج حريصة دائماً على التحدث عن الكفاءة، فإن ما يجعل الزيت يتدفق هو خطط الإنفاق على الآبار الجديدة. لكن هذه المرة الأمور مختلفة. فقد خرجت شركة «بارسلي إنرجي» التي تملك أكبر حصة في حقل بريمان للزيت الصخري، من السوق معلنة بكل صراحة أن العالم ليس بحاجة إلى نفطها. وخفضت شركة «إكسون موبيل» الإنفاق على الاستكشاف 23 مليار دولار، نعم 23 مليار دولار، وقالت الشركة إن (كوفيد-19) غيّر سلوك البشرية، وطبائع الناس، ورغباتهم. فهل يتحول التفاخر من الميزانيات الضخمة إلى التعقل والرصانة. هذا كل ما يفكر فيه عمالقة النفط حاليا.