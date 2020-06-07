ترامب: الصفقة مع الصين مختلفة بعد الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ينظر إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين بشكل مختلف في أعقاب وباء كورونا.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أول من أمس الجمعة: «أعتقد أنني أرى الصفقة التجارية مختلفة قليلاً عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر».

وفي أعقاب تفشي كورونا، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الصفقة التجارية مع الصين أصبحت ذات أهمية ثانوية، مشيراً إلى أن مئة اتفاق تجاري لن يعوض أضرار الوباء.

وفي سياق منفصل، تفاخر ترامب بتقرير الوظائف الشهري، مشيراً إلى أنه مذهل وغير مسبوق، بعد أن أضاف الاقتصاد الأمريكي 2.5 مليون وظيفة بعكس التوقعات خلال الشهر الماضي.

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي إن محادثات المساعدة على التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا، ستستمر بعد تقرير الوظائف الأمريكية المفاجئ.

وعدلت إدارة ترامب خططها لمنع شركات الطيران الصينية من السفر إلى الولايات المتحدة، بعد أن سمحت بكين برحلات شركات الطيران الأجنبية.

وقالت وزارة النقل الأمريكية في بيان صادر، الجمعة، إن الإجراء الجديد يأتي لاستعادة التوازن التنافسي والفرص العادلة والمتكافئة بين شركات النقل الجوي الأمريكية والصينية في سوق خدمة الركاب.

ومع ذلك، فإن الإجراء الجديد يقتصر على أن تقوم شركات الطيران الصينية برحلتين أسبوعياً إلى الولايات المتحدة - نصف العدد الذي يسمح به المسؤولون الصينيون لشركات الطيران للسفر إلى واشنطن.

كانت «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» حريصتين على استئناف الخدمة في الصين، التي أوقفتها في وقت سابق من هذا العام بعد أن أدى تفشي كورونا إلى انخفاض الطلب.