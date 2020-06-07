اتفاق قرض من صندوق النقد لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدة البلد الشمال إفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.

وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.

وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو/‏ أيار إلى الخامس من يونيو/‏ حزيران.

يأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقراً أمام الدولار لشهرين، 2.2% مقابل الدولار هذا الأسبوع، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس/‏ آذار 2017. (رويترز)