«إعمار» تحث قطاع المقاولات على الاستعداد لحقبةٍ جديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، لمجموعةٍ من كبار المقاولين خلال مؤتمرٍ مرئيٍ، إنه يجب على قطاع المقاولات الاستعداد لبيئةٍ جديدةٍ كلياً من نمط الأعمال، وذلك بالتزامن مع بداية مرحلة التعافي التدريجي من تبعات أزمة كورونا «كوفيد - 19» التي عصفت آثارها السلبية بكافة القطاعات حول العالم.

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جاء ذلك خلال المؤتمر المرئي الختامي الذي عقده العبّار بحضور فريق الإدارة التنفيذية في إعمار، ضمن سلسلة من النقاشات والمؤتمرات التي انعقدت لتسليط الضوء على المعطيات الاقتصادية الحالية، وإيجاد الحلول اللازمة للتعافي من الأزمة الراهنة التي بدأت بوادر انقضائها في الظهور، حيث أشار العبّار بالقول: «نحن لم نشهد مثيلاً لهذه الأزمة من قبل، وأنا على ثقةٍ تامّة بأن تعاوننا سيقودنا إلى تخطّي هذه المرحلة الحرجة، ويجب علينا أيضاً الاستعداد لحقبةٍ ستسود فيها أنماطٌ جديدة من العمل».

وأضاف: «يتعين علينا مراجعة أنظمتنا وحجم إنتاجيتنا وكفاءة أعمالنا، إلى جانب التكنولوجيا التي نعتمد عليها. لقد حان الوقت لأن نفخر بالإنجازات الكبيرة التي حقّقناها خلال العقدين الماضيين، ومواصلة جهودنا في الارتقاء بالبنية التحتية المتطورة في الإمارات، إضافةً إلى تطوير مجتمعاتنا وثقافتنا».

ووعد العبّار المقاولين بعقد اجتماعات فصلية معهم، للتطرّق إلى أبرز مستجدّات الأزمة الراهنة، والاطمئنان على الوضع العام لقطاع المقاولات واستقراره. وأوضح قائلاً: «لقد حققّتم طوال رحلتكم التي كنّا فيها شركاء حقيقيين نمواً مطرداً، والآن حان دورنا لحمايتكم ودعمكم بكل السبل الممكنة، لتحقيق أهدافنا المشتركة خلال الفترة المقبلة التي أتوقع أن تكون إيجابيةً للغاية».