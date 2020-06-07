شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح المدفعية لإخماد حريق بئر النهر الأحمر في القطب الشمالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة نفط روسية صغيرة إنها طلبت من الجيش قصف رأس بئر بالمدفعية المضادة للدبابات في حقل نفطي بسيبيريا في محاولة لإخماد حريق مشتعل منذ أواخر الشهر الماضي.

ويدير هذه البئر فرع لشركة إيركوتسك للنفط وقد اشتعلت بها النار في 30 مايو/‏ أيار. وعقدت الحكومة الإقليمية اجتماعاً طارئاً الجمعة لتحديد كيفية إطفاء البئر.

وقال اندريه بوجدانوف رئيس قطاع أمن الإنتاج في شركة إيركوتسك في الاجتماع «قررنا استدعاء قوات المدفعية بالجيش والتي يتعين عليها قصف رأس البئر من أجل إغلاقها بشكل ناجح وعملي».

وأضاف أن من المتوقع وصول الجنود خلال يوم أو يومين وأن الشركة تأمل إخماد الحريق يوم الاثنين.

بوتين يطالب بتحمل تكاليف تنظيف التسرب

من جهته، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبادر الشركة الروسية العملاقة للمعادن «نوريلسك نيكل» التي تسببت بالتسرب النفطي غير المسبوق في القطب الشمالي إلى العمل لإعادة النظام البيئي إلى سابق عهده في المنطقة.

وأعلنت حالة طوارئ على المستوى الوطني في روسيا بعد تسرب 21 ألف طن من الديزل جراء انهيار خزان الجمعة الماضية خارج مدينة نوريلسك، ما تسبب بتلوث نهر غطته بقع حمراء فاتحة يمكن رؤيتها من الفضاء.

Advertisements

وحاولت شركة المعادن العملاقة التي تملك الخزان من خلال شركة أخرى تابعة لها، احتواء الأضرار بمفردها ليومين قبل أن تلجأ إلى خبراء من كل أنحاء روسيا، وقد أثار هذا التأخير غضب بوتين.

وأبلغت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ الروسية وكالة فرانس برس الجمعة بنجاحها في احتواء البقعة النفطية ووقف توسعها.

اتصال بالفيديو مع «نوريلسك نيكل»

وتحدث بوتين عبر الفيديو مع مسؤولين يتواجدون في موقع التسرب، حيث قال لفلاديمير بوتانين رئيس شركة «نوريلسك نيكل» إنه يتوقع أن تتكفل الشركة العملاقة بدفع تكاليف إجراء تنظيف شامل.

وقال بوتين «من الضروري المضي بجميع إجراءات التعويضات لاستعادة التنوع البيولوجي والبيئي»، مشيراً إلى أنه لو قامت الشركة باستبدال الخزان القديم لما كانت لتتكبد هذه النفقات الآن.

وأضاف أن كل المنشآت المشابهة «يجب تحليل وضعها بشكل حذر» في البلاد.

وقدّر بوتانين أن عمليات التنظيف ستكلف نحو 10 مليارات روبل (146 مليون دولار)، ما عدا الغرامات.