شكرا لقرائتكم خبر عن كفّوا عن طلب المزيد من الاحتياطي الفيدرالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يتعرضون لضغوط من قبل الأسواق للقيام بالمزيد مراعاة المزج بين معدلات الفائدة السلبية والتحكم في منحنى العائد.

لدى متابعة أحاديث السوق التي تحث مجلس الاحتياطي الفيدرالي على فعل المزيد، أتذكر فكرتين بسيطتين تعلمتهما منذ سنوات ولا تغيبان عن ذاكرتي.

هاتان الفكرتان قد لا تسعفان في التنبؤ بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف، لكنهما مفيدتان في إلقاء الضوء على العواقب المحتملة.

في بداية حياتي المهنية في شركة «بيمكو»، أتذكر بيل جروس، مؤسس الشركة والمستثمر الأسطوري يقول، مذكراً مديري المحافظ أن «هناك أوقاتاً يكون فيها أفضل شيء هو عدم القيام بأي شيء». إنها نصيحة مهمة حيث إن معظم مديري المحافظ الاستثمارية مهووسون بالبحث عن الفرص باستمرار ويتفاعلون مع هذا البحث. وبطبيعة الحال، فإنهم يتململون عندما تملي ظروف السوق الانتظار كأفضل خيار. و قد تصل كلفة تجاهل نصيحة جروس إلى إهدار الأموال بلا طائل سعياً وراء فروقات ضئيلة،وبعثرة حيازات المحفظة.

واليوم ينبغي على مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يتعرضون لضغوط من قبل الأسواق للقيام بالمزيد، مراعاة نصيحة جروس، بما في ذلك مزيج من معدلات الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، وبرامج شراء الأصول الأكبر حجماً، وتوجيه الأسواق المستقبلي المثير للحماسة. كل تلك التحركات تتم من منطلق النظرة الضيقة، وسوف يساعد على دفع المزيد من أموال المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والسندات ذات العائد المرتفع، وبالتالي دفع أسعارها المرتفعة أصلاً إلى مزيد من الارتفاع. ومع ذلك تبقى هناك مبررات،وإن كانت قليلة، لتغيير السياسة المالية بما تمليه المصلحة.

ولا شك أن تبني سياسات نقدية استثنائية يتطلب أربعة شروط يستند إليها صناع القرار.

أولا - أداء الأسواق: بعد تعرضها لموجات تذبذب، أصبحت الأسواق المالية الأمريكية أكثر سيولة وتعمل بشكل جيد بدفع من تدخلات سياسة الطوارئ الفيدرالية، والتي «تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي لم يتم تجاوزها من قبل»، على حد قول جيرومي باول.

ثانيا - تقلبات السوق: كانت أسعار الفائدة الحكومية مقيدة إلى حد ما في الأسابيع الأخيرة مع ثبات معدلات العائد على سندات السنوات العشر المنتهية في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق. وتم ضبط مسار منحنيات العائد التي يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي التأثير فيها بسهولة. وكل هذا يأتي في سياق اقتراض حكومي قياسي وحجم إصدارات ضخم من سندات الشركات المصنفة استثمارياً.

ثالثا - تدفق الائتمان: لم تواجه معظم الشركات التي أمكنها الوصول إلى أسواق رأس المال، أي مشاكل في إصدار السندات.فقد تجاوزت وتيرة الإصدار في الأسابيع القليلة الماضية تريليون دولار،وكانت الأعلى على الإطلاق. علاوة على ذلك، تم تنفيذ الإصدارات بكلفة منخفضة نسبيًا نظرًا لعائدات الخزانة المكبوتة وفروقات المخاطر.

رابعا - النشاط الاقتصادي: بما أن الاقتصاد يواجه تحديات من طرق متعددة، فمن الصعب حصر ما يجري في الظروف المالية التي يؤثر فيها الاحتياطي الفيدرالي. وتقدم سوق السكن المثال الأفضل هنا. فقد لاحظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن متوسط ​​سعر الفائدة على الرهونات العقارية ذات السعر الثابت لمدة 15 عامًا كان عند أدنى مستوى له (2.62٪) منذ مايو 2013.

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بناء عليه قد يميل الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام بالمزيد في جميع الظروف باعتبار تحركه يمثل أحد خياراته الرئيسية أساساً. هنا يأتي الجزء الثاني من الفكرة التي تعلمتها من وزير خارجية سابق في الثمانينيات. فعندما ألححت عليه بالسؤال لماذا لم يتفاعل بالقوة مع استفزاز من حكومة معادية، أجاب، «كن حذراً عند اتخاذ إجراء من شأنه أن يتسبب في عواقب غير مقصودة وليس من السهل التراجع عنه».

من خلال التدخل المستمر في تسعير السوق أو تبني معدلات السياسة السلبية، أو كليهما، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر ليس فقط بتشوهات إضافية ولكن بتطوير «أسواق وهمية» أي أسواق لا ترسل إشارات سعرية دقيقة تفشل في جذب وتخصيص رأس المال. وهذا يقوض الإنتاجية ويضر بإمكانية النمو ويخاطر بتعريض الاستقرار المالي للخطر.

كما يسهم الاحتياطي الفيدرالي من خلال زيادة تعميق فجوة التفاوت الطبقي في تعريض مصداقيته واستقلاله للخطر. ثم إنه يعزز الاعتقاد السائد أنه يمنح الأسواق فرصة تحويله إلى تابع لها بدلاً من قيادتها وتوجيهها.وتفيد تجربة السنوات القليلة الماضية أنه كلما حصلت الأسواق على امتيازات من الاحتياطي الفيدرالي، فإنها تضغط من أجل المزيد، حتى عندما تتجاوز الامتيازات كل توقعاتها.

هناك أيضًا مشكلة العجز عن التراجع حيث تبدو مخاطر التراجع عالية. يعتقد البعض أن البنك المركزي الأوروبي قد سقط في حالة من الخوف وتكبد خسارة فادحة فهو غير قادر على الخروج من نموذج سياسة أسعار الفائدة السلبية الحالية خشية أن يعطل تقييمات السوق ويزيد من قتامة الصورة الاقتصادية المقلقة أصلاً. ومن الصعب المضي قدماً في الإجراءات النقدية غير التقليدية بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن التكاليف والمخاطر المحتملة للقيام بذلك تتجاوز الفوائد المتوخاة.

وباختصار، من المستحسن أن يتجاهل مجلس الاحتياطي الفيدرالي دعواته للقيام بأكثر من مجرد تنفيذ برنامج إقراض مخصص لعامة الشعب، في أسرع وقت ممكن. هذا لا يعني أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات سياسية، أو أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ المزيد من الإجراءات لاحقاً.

في الوقت الحالي، تقع أولوية السياسة بشكل مباشر على عاتق الكونجرس والبيت الأبيض وتشمل جولة أخرى من تدابير الإغاثة الأكثر تركيزًا لمساعدة شرائح السكان الذين يعانون أضرار آلام اقتصادية كبيرة، والحد من مخاطر كوفيد-19 التي تترتب على إعادة الافتتاح الاقتصادي من خلال تعزيز الدعم لإجراء اختبارات أفضل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وتوفير العلاج و اللقاحات.

كما ينبغي تحسين شبكات الأمان للحد من احتمال أن يؤدي انعدام الأمن الاقتصادي لدى الأسر إلى تردي معدلات الاستهلاك في مرحلة الانتعاش الاقتصادي.

ولا بد من مواجهة الضغوط المحتملة على الإنتاجية وإمكانات النمو من خلال جهود تحديث البنية التحتية وبرامج إعادة تدريب العمال وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ويجب ألا يفهم من ذلك أن دور الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى. ينبغي أن يواصل مسؤولو البنك المركزي مراقبة عمل الأسواق والنشاط الاقتصادي بعناية، بما في ذلك من خلال استخدام مجموعة بيانات موسعة بتواتر سريع. وأرى أن يركزوا على سيناريوهين الأول تطبيع الأوضاع المالية بطريقة منظمة، والثاني دعم عامة الشعب دون الإضرار بعمل الأسواق أو رفع أسعار الأصول إلى مستويات أعلى.

* كبير الاستشاريين في أليانز