نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجاح التسويق

يجب أن تكون علامتك التجارية مميزة وخاصة تماماً كالسلع والخدمات التي تروج لها، فلا يكفي أن تقوم بإنشاء موقعك الإلكتروني أو مؤسستك عبر الإنترنت دون رؤية واضحة عما ستقدمه للعملاء والزبائن، فحتى تنجح عليك أن تظهر للآخرين أنك مختلف وأن ما تقدمه لا يشبه ما يقوم الآخرون بترويجه.

حدد الاستراتيجية

إن تحديد واختيار وتنفيذ البدائل الاستراتيجية للشركات سواء الشركات الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة، هو أحد مكونات ومهام الإدارة الاستراتيجية لتلك الشركات، فالإدارة الاستراتيجية ترسم الاتجاه المستقبلي للشركة.