شكرا لقرائتكم خبر عن بنكان مصريان يجمعان 10 مليارات دولار من شهادات مرتفعة العائد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس/‏‏ آذار بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).

ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس/‏‏ آذار لأجل عام واحد، 15%،وبلغت حصيلة الشهادات 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.

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