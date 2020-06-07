متاجر «أبل» في الإماراتتفتـح أبوابهــا مجـدداً غداً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

تفتتح «أبل» متاجرها الثلاثة في دبي وأبوظبي ابتداءً من يوم غد الاثنين في إطار إجراءات الشركة لإعادة افتتاح متاجرها المغلقة ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها على مستوى العالم.

ووفقاً لإفادة «أبل» فإن الشركة ستعيد فتح أبواب متاجرها أمام المستهلكين في كل من «دبي مول»، و«الإمارات مول» و«ياس مول»،يوم غد الاثنين من الساعة 11 صباحاً وحتى 7:30 مساءً.

وقررت «أبل» منذ منتصف مارس/‏ آذار الماضي إغلاق جميع متاجرها كإجراء احترازي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ويوفر متجرا «أبل» في دبي مواعيد صيانة الهواتف والأجهزة من يوم الإثنين، فيما تتوافر الخدمات في متجر«ياس مول» من بعد غد الثلاثاء ، وذلك حسب موقع «أبل- الإمارات».

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