شكرا لقرائتكم خبر عن أول شحنة نفط أمريكية لروسيا البيضاء تصل أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت ناقلة تحمل أول شحنة من النفط الخام الأمريكي متجهة لروسيا البيضاء إلى ميناء كلايبيدا في ليتوانيا في وقت متأخر من الجمعة.
تتطلع روسيا البيضاء إلى تقليل اعتمادها شبه الكامل على إمدادات الطاقة من حليفتها المقربة روسيا، وذلك بعد خلاف مع موسكو هذا العام بشأن السعر الذي تدفعه مقابل النفط الروسي. وانتهى الخلاف، لكن روسيا البيضاء قالت إنها تريد أن تقف ضد هيمنة روسيا على سوقها وتنوع مصادر وارداتها النفطية.
وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن الشحنة الأمريكية الأولى من الخام لروسيا البيضاء في مايو/ أيار. (رويترز)
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