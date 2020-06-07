شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم.. فرص ذهبية أمام المحافظ الاستثمارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

رأى خبراء في أسواق المال، أن أسواق الأسهم تحمل فرصاً ذهبية للمستثمرين والمحافظ الاستثمارية، بعوائد قد تتجاوز 30% سنوياً على مدار ثلاث سنوات المقبلة، رهن تحسن الأوضاع الاقتصادية، والخروج من نفق آثار جائحة «كوفيد-19» على قطاعات الأعمال، مشيرين إلى أن الارتفاعات الأخيرة جاءت نتيجة استفادة الأسواق من المستويات المتدنية للأسعار والتي كانت نتيجة بيع الهامش «الإجباري».

قال عدد من الخبراء استطلعت آراءهم ”الخليج 365” إن القرار الاستثماري في المرحلة المقبلة يجب أن يكون متحوطاً، بالنظر إلى نتائج الشركات للربع الثاني والمتوقع أن تكون ضعيفة عموماً، على الرغم من أن الفرص ما تزال موجودة على أسهم ذات أسعار جاذبة ونتائج جيدة، لكنها قد تكون آنية، نظراً إلى أن العديد من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول.

وأشار الخبراء إلى ضرورة عدم التقليل من حجم الضغوط؛ الأمر الذي يجعلنا لا نتوقع نسب نمو عالية، مع أهمية الاستفادة من موجة الارتفاعات العالمية وعدم التخلي عن نقاط الدعم، لاسيما أن العديد من الأسهم صمدت عند أسعار لم يكن يتوقعها كثيرون في ظل جائحة فيروس «كورونا».

بيع الهامش

وليد الخطيب مدير شريك في شركة «جلوبال» لتداول الأسهم والسندات، قال إن السوق استفاد من المستويات المتدنية في الأسعار بسبب بيع الهامش، والارتفاعات لها عدة عوامل، منها الضغط الكبير الذي تأثرت به في الفترة الماضية، وترافق ذلك مع عمليات البيع الإجبارية، مما أعطى أسعاراً مبالغاً فيها في النزول، وبالتالي أصبحت تلك الأسعار مغرية وخلقت فرصاً متاحة على المدى القصير.

وتابع الخطيب أن هذا الوضع أوجد للمستثمر فرصة أكبر للشراء، وأسهم ذلك في ارتفاع الأسواق مع انحسار موجة كورونا، وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وخلق تفاؤلاً مع وجود أسعار متدنية، وترافق ذلك مع معدلات مخاطرة في أدنى مستوياتها.

وعن مدى إمكانية البناء على الأسعار في الفترة القادمة، رأى الخطيب أن الأسهم لن تستفيد طويلاً من الارتفاعات بسبب أن العديد من الشركات لم تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول، علماً بأن النتائج التي أعلنت أفضل في جميع الحالات من الربع الثاني، وهذا العامل أيضاً سيحد من الارتفاعات.

حجم الضرر

وبين الخطيب أن حجم الضرر يعتبر عميقاً بحيث لا يمكن التقليل من حجمه، مما يجعلنا لا نتوقع نسب نمو عالية، كما أن استغلال الفرص يعتبر آنياً بسبب الأسعار الجاذبة، علماً بأنه لا يوجد من يحمي هذه الأسعار.

وقال الخطيب: «ما يزال التعامل بحذر. وعلى الرغم من استئناف الأنشطة الاقتصادية، فإن التحرك ضعيف، تزامناً مع دخولنا فترة الصيف، إضافة إلى أن العديد من الشركات تحتاج إلى جهد مضاعف لتغطية حجم الضرر الذي حصل، ويعطي ذلك إشارات بأن كل المعطيات الحالية تعد ضاغطة».

واتفق الخطيب مع كنعان في أن المحافظ الاستثمارية إذا دخلت على الأسعار الحالية يمكنها تحقيق مكاسب 100%، وأكثر من ذلك خلال ثلاث سنوات المقبلة، إلا أن هذا الأمر مرتبط بتعافي الاقتصاد، مبيناً أن الاستثمار طويل الأمد في هذه المرحلة هو القرار الأنسب، منوهاً في الوقت ذاته، بأن هذه الأسعار آمنة إلى حد ما.

بداية جيدة

وأكد الخبير في أسواق المال وضاح الطه، أن الارتفاعات المحلية في الأسواق تزامنت مع ارتفاعات الأسواق العالمية، في الوقت الذي منح فيه تخفيف الحظر وإعادة الأنشطة الاقتصادية في سوق دبي، الأسهم المحلية حالة من التفاؤل؛ الأمر الذي تمخضت عنه هذه البداية الجيدة.

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وأشار الطه إلى «أننا نحتاج لتعزيز الارتفاعات والتأسيس لقواعد سعرية جديدة»، مبيناً أن الحذر لم يتلاش بعد من الأسواق، بدليل أن أي انخفاضات تصبح معدية وهذه تعبر عن بقايا القلق السابق منذ بدء جائحة كورونا وانعكاساتها على الاقتصادات المحلية والعالمية، وتحديداً منذ مارس/‏آذار الماضي.

سلوك المضاربات

وأفاد الطه بأن سلوك المضاربات لا يزال يسيطر على الأسواق، خصوصاً من صغار المستثمرين؛ الأمر الذي يتطلب من مديري المحافظ إعادة هيكلتها، وإعادة التموضع لبعض الأسهم، والاتجاه نحو الأسهم الرصينة، كما تحتاج الأسواق إلى دخول مؤسساتي أيضاً حتى يعطي ثقة أكبر للسوق.

وفي ما يتعلق بالتأثيرات الداخلية التي تعرضت لها الأسهم في الآونة الأخيرة، ومنها تأثيرات انكشافات على بنوك وطنية ومؤسسات مهمة طالها الضرر، قال إن هذا الموضوع تم احتواؤه بالمخصصات.

وذكر الطه أن الأسواق أمامها استحقاق آخر يتمثل في نتائج الربع الثاني التي لا يتوقع أن تكون قوية؛ بل على العكس من ذلك من المرجح أن تكون متواضعة، بسبب تأثرها بشدة بجائحة كورونا، خصوصاً شركات قطاع الطيران، وأيضاً البنوك التي رفعت مخصصاتها من الممكن أن تتأثر نتائجها، في وقت ما زلنا نشهد هدوءاً في القطاع العقاري.

ارتداد حقيقي

وتوقع الطه أن يكون الارتداد الحقيقي في الأسواق في الربعين الثالث والرابع، واللذين من المتوقع أن يتم خلالهما إيجاد لقاح للفيروس، لاسيما أن هذين الربعين سيشكلان جزءاً من حالة التعافي، وبالتالي سيكونان بداية جيدة لمن يرغب في الاستثمار الحقيقي، مبيناً أن شكل الأزمة الحالية يأخذ منحى حرف (U)؛ أي أننا نمر بحالة من التعافي مع تجاوز ذروة الوباء وتبعاته على الاقتصاد، والانطلاق من القاعدة المتدنية إلى تعافٍ تدريجي جراء الأزمة، في ظل تباطؤ انتشار الوباء وعودة الحياة إلى سابق عهدها بشكل تدريجي.

نهاية التشاؤم

واعتبر المحلل المالي جمال عجاج أن السوق يمر الآن بمرحلة نهاية التشاؤم على الرغم من أن الوضع العام قد لا يكون إيجابياً لحملة الأسهم وخاصة في الربع الثاني، لاسيما مع تأجيل النتائج الفصلية التي أوقعت كثيراً من المستثمرين في حيرة، وأعطت للاستثمار الأجنبي فرصة التحكم في السوق.

وأفاد عجاج بأن التحكم الآن من طرف واحد وهم المستثمرون الأجانب، مع تركيزهم بشكل ملحوظ على أسهم معينة مثل «اتصالات»، و«أبوظبي التجاري»، و«الإمارات دبي الوطني»، موضحاً أن الأجانب يحتكمون لدراسات خاصة تبين متى يمكن الدخول على السهم، ومتي يجب التخارج منه أيضاً، بحيث يتم التخارج بأسعار مرتفعة، والدخول بأسعار متدنية.

المستثمر الأجنبي

ولفت عجاج إلى أن المستثمر الأجنبي قد لا ينظر إلى السعر في بعض الأحيان بقدر التوقيت المناسب للشراء والكمية، كما أن تركيزه الآن ينصب على الأسهم القيادية ذات الأساسيات القوية، وتجنب الأسهم الصغيرة، والقيام بعمليات تبديل على بعض الأسهم، منوهاً بأن العديد من الأسهم الأخرى شهدت هدوءاً نسبياً في الآونة الأخيرة. ورأى عجاج أن الأسهم المحلية نجحت إلى حد ما، في التغلب على جائحة كورونا، مع حفاظ العديد منها على أسعار ثابتة، واصفاً وضعها بالجيد جداً، على الرغم من أن السنة الحالية لا تسير بالشكل المطلوب، موضحاً أن التشاؤم قد يكون مبالغاً فيه في كثير من الأحيان؛ بل من الممكن أن نفاجأ بنتائج لم نكن نتوقعها في الربع الثاني.

الأسوأ بات من الماضي

قال المحلل المالي عميد كنعان إن الأسواق المحلية ما تزال متأخرة عن التحسن الذي طرأ على الأسواق العالمية، على الرغم من المكاسب التي تحققت منذ مطلع يونيو الجاري، مشيراً إلى أن المستثمر أدرك أن الأسوأ بات من الماضي، مع التحرك غير المنطقي للأسواق العالمية في الأشهر القليلة الماضية. وشدد كنعان على أن الشهية الاستثمارية ما تزال موجود في أسواقنا المحلية، مع ملاحظة تفرد المستثمر الأجنبي في مقابل ضعف المستثمر المحلي الذي تخلى عن دوره الأساسي لصالح الأول، وسط غياب الصناديق الاستثمارية المحلية. ودعا كنعان المستثمرين إلى الاستفادة من موجة الارتفاعات العالمية وعدم التخلي عن نقاط الدعم، كما لا تزال الفرص موجودة على أسهم ذات أسعار جاذبة ونتائج مالية جيدة بعيداً حتى عن «القياديات». ولفت كنعان إلى أن القرار الاستثماري في هذه المرحلة، يجب أن يكون متحوطاً في فترة ثلاثة أشهر المقبلة، خاصة أن النتائج لن تكون جيدة، بينما خصمت الأسعار كل شيء، وفي الوقت الذي شهدنا فيه تبايناً على بعض الأسهم، كانت الكفة تشير إلى انخفاضات أكثر من ذلك، إلا أنه حصل العكس، كالذي جرى في بعض المصارف واتصالات. وأفاد كنعان بأن الفرصة ذهبية الآن للمحافظ الاستثمارية من أجل بناء استراتيجية طويلة الأمد على مدار ثلاث سنوات المقبلة، وقد نشهد ارتفاعات قد تتجاوز 30% على أساس سنوي في جميع القطاعات.