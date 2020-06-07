شكرا لقرائتكم خبر عن مبرمجون معنيون بالابتكار يوظفون أنفسهم لخدمة المجتمع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترجمة: أحمد البشير

بالنسبة للبعض، تمثل شركات التكنولوجيا المستقبل- عالم تتم فيه إعادة صياغة المجتمع. أما بالنسبة للبعض الآخر، فهي لا تقدم إلا الشيء نفسه.

يقول أيون مكارثي، وهو مبرمج يتخذ من لندن مقراً له وحاصل على شهادة في الهندسة من جامعة «بريستول»: «كنت أفكر في دخول مجال التكنولوجيا، ولكن الكثير من مجالات التكنولوجيا تهيمن عليها ثقافات أحادية تتكون من رجال بيض من الطبقة الوسطى. أردت أن أكتب برنامجاً، لكنني لم أكن مهتماً بالانضمام إلى هذه الشركات الكبرى، حيث كنت مهتماً أكثر في أن أكون جزءاً من مؤسسة ذات توجه إيجابي».

يبلغ مكارثي من العمر 24 عاماً، ولكنه قرر أن يعمل مدرساً في معسكر تدريبي مجاني للبرمجة، بدلاً من السعي وراء العمل في مجموعة تكنولوجية كبرى أو شركة ناشئة. ويقول إن سبب رفضه العمل في هذا المجال هو أن صعود الشركات الكبرى مثل «جوجل» و«فيسبوك» و«مايكروسوفت» دمر الهدف الأساسي للإنترنت وهو توفير المعلومات بشكل مجاني ومن دون قيود.

وتشاطر وجهة نظر مكارثي حركة متزايدة من المبرمجين في جميع أنحاء أوروبا، إذ يقول جيرمان بينتشي، الذي أسس العام الماضي أول مدرسة للبرمجة للاجئين في المملكة المتحدة:«تصنع شركة سامسونج أجهزة تلفزيونات جميلة، ولكن ليس بالضرورة أن ذلك سيجعل حياة الناس أفضل. لقد تركني ذلك أشعر بالفراغ».

التقنية والربحية

ويرى المطورون أن التكنولوجيا فشلت في جعل العالم مكاناً أفضل. وبدلاً من ذلك، أصبحت التكنولوجيا مرادفاً للشركات التي تعمل للربح مدعية بأنها تخدم الإنسانية، كما أن هذه الشركات تعزز ثقافة التحيّز الجنسي والتمييز في هذا القطاع.

ويوضح مكارثي، الذي يعمل حالياً مهندساً لشبكات الويب في دوام جزئي، في الوقت الذي تدرس فيه مجموعة من الأقليات البرمجة والترميز في مؤسسة «فاوندرز آند كودرز»، وهي مؤسسة اجتماعية تهدف إلى تحسين التنوع في قطاع التكنولوجيا: «الإنترنت هو عبارة عن حديقة مسورة. ولا يمكنك إلقاء اللوم بالكامل على شركات التكنولوجيا، ولكن دعوة الأقليات لدخول عالم التكنولوجيا هو شيء فشلت فيه معظم شركات التكنولوجيا». وأسس دان سوفر مؤسسة «فاوندرز آند كودرز»، حيث يعتبر مطور برمجيات مخضرماً، إذ أدار مشروع تطوير موقع أولمبياد لندن 2012.

واتبع بينتشي مساراً مماثلاً، ففي العام الماضي استقال المهندس الفنزويلي المولد من وظيفة بأجر عال في شركة «سامسونج» لتأسيس مؤسسة «كود يور فيوتشر» بعد أن قرأ عن أزمة اللاجئين في أوروبا. ويقول إن أشخاصاً آخرين سوف يتبعون خطاه بعد أن أصبح المجتمع أكثر تفاوتاً ويواجه أزمات كبرى، ويقول في ذلك: «لقد بدأنا نعتقد أنه بإمكاننا استخدام هذه المهارات لمساعدة الآخرين».

وتظهر الأرقام أن المزيد من المطورين يرفضون وظائف رفيعة المستوى في مجال التكنولوجيا، مفضلين العمل في مؤسسات غير ربحية أو تعاونية. وفي شهر مايو/‏ أيار، بلغ عدد المؤسسات التي تعمل في مجال «التكنولوجيا لأعمال الخير» نحو 1883 مؤسسة في أوروبا، أي ضعف الرقم الذي سجل قبل عامين، وفقاً ل«نيستا»، وهي مؤسسة خيرية معنية بالابتكار.

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المبرمجون الصغار

ويقول بيتر بايك، المحلل في «نيستا» إن التغيير كان مدفوعاً من قبل المبرمجين الأصغر سناً والذين يركزون أكثر على الأهداف الاجتماعية، مضيفاً: «هناك وعي متزايد بأهمية دعم مؤسسات المجتمع المدني عبر التكنولوجيا. لقد أصبحت الشركات مهووسة جداً بالتكنولوجيا، لدرجة أنها لم تعد تركز على معالجة المشاكل التي تواجه المجتمعات».

وتركز معظم المؤسسات على التعليم وتطوير المهارات والتكنولوجيا التشاركية. والتركيز على ذلك ليس بعيداً عن الرؤية الأصلية ل تيم بيرنرز لي، المهندس البريطاني الذي اخترع الشبكة العالمية. وكتب بيرنرز لي في مقترحه حول «نظام إدارة المعلومات» في العام 1989 أن الهدف هو السماح للجميع بمشاركة المعلومات التي يشعرون بأنها مهمة.

ولكي يعمل هذا النظام، قال بيرنرز لي لرؤسائه في «سيرن»، وهو المختبر الذي كان يعمل فيه، إنه يجب أن يكون مجانياً، وإلا فإن المعلومات ستصبح محدودة ومضطربة بسبب سيطرة بعض الأفراد عليها. ويوضح في موقعه على الإنترنت:«لا يمكنك أن تقترح أن يكون شيئاً عالمياً وفي الوقت نفسه تحكم سيطرتك عليه».

وكانت المؤسسات الاجتماعية مثل «ماي سوسايتي»، وهي شبكة بيانات مفتوحة، تعتبر من أوائل مشاريع التكنولوجيا الاجتماعية، ولكن هناك الآن أكثر من 1055 مؤسسة في جميع أنحاء أوروبا. وانضمت الحكومات والسلطات المحلية إلى مبادرات مماثلة مثل «برشلونة مدينة رقمية» لإيجاد حلول تقنية للتحديات الحضرية، و«الصندوق النموذجي» في ألمانيا برأسمال 1.2 مليون يورو للمشاريع مفتوحة المصدر، ناهيك عن مشاريع في السويد وفنلندا لتمويل مشاريع الابتكار العامة.

التوعية الجماعية

وتعتبر منصات التوعية الجماعية في الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرات الاستدامة والابتكار الاجتماعي، والتي تدعم أيضاً مشاريع التكنولوجيا لأهداف اجتماعية، أكبر مشروع للتكنولوجيا من أجل الخير، حيث تبلغ ميزانيتها 65 مليون يورو. وتشمل المشاريع التي استثمرت فيها «دي سنت»، وهي شبكة واسعة للمواطنين تخولهم تبادل البيانات خارج نطاق سيطرة الشركات الكبيرة.

ولا تزال معظم هذه المشاريع الاجتماعية صغيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التمويل من القطاع الخاص. وتبين البحوث المستمدة من شبكة الاستثمار العالمي أن 2% فقط من سوق «الاستثمار المؤثر» البالغ 80 مليار يورو يدخل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

ويقول أندرو كين، أحد النقاد الأكثر صيتاً في وادي السيليكون ومؤلف كتاب «كيف تصلح المستقبل»: «يستثمر أصحاب رأس المال المغامر في الشركات لتحقيق الأرباح وليس لأهداف اجتماعية، كما أصبح الشغل الشاغل للمستثمرين هو تحقيق انتصارات ضخمة وضخ أموالهم في شركات بقيمة سوقية تزيد عن مليارات الدولارات».

تحسين التنوع

وفي غرفة مزدحمة مملوءة بأجهزة الحاسوب المحمولة، يطرح الطلاب أسئلة على رجل رشيق يرتدي سترة سوداء. هذا الرجل هو دان سوفر، مؤسس «فاوندرز آند كودرز»، وهو مشروع اجتماعي يهدف إلى تحسن التنوع في قطاع التكنولوجيا من خلال توفير دورات مجانية لمدى 16 أسبوعاً لمجموعة من المحرومين والأقليات العرقية في بريطانيا.