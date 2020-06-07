شكرا لقرائتكم خبر عن جاريت كامب.. مؤسس «أوبر» يحب أعمال الخير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ولد جاريت كامب في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1978، وترعرع في كالغاري، في ألبرتا الكندية. كان والده رجل أعمال، ووالدته فنانة. تخرج من جامعة كالغاري بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في العام 2001، وحصل فيما بعد على درجة الماجستير في هندسة البرمجيات، وبحث الأنظمة التعاونية، والخوارزميات التطورية واسترجاع المعلومات.

شارك كامب في تأسيس StumbleUpon في عام 2002، الخدمة التي مكنت المستخدمين من اكتشاف محتوى الويب بنقرة واحدة، خلال عصر الويب 2.0. في العام 2006، انتقلت StumbleUpon إلى سان فرانسيسكو، بعد تلقي جولتها الأولى من التمويل من مستثمرين في وادي السيليكون.

في عام 2007، استحوذت «إي باي» على StumbleUpon مقابل 75 مليون دولار، وتم لاحقاً إدراجها في السوق كشركة مستقلة.

عمل كامب على توسيع عروض منتجات StumbleUpon لتشمل اكتشاف تطبيق الهاتف المحمول والشبكات الاجتماعية. وطور الشركة لأكثر من مائة موظف وأكثر من 25 مليون مستخدم مسجل. في أغسطس 2015، أعاد كامب شراء StumbleUpon والسيطرة على حصة الأغلبية واستمر في امتلاك تطبيقات ويب وجوال قائمة بذاتها حتى منتصف عام 2018، عندما تم نقل مستخدميها إلى Mix.com، وهو مشروع تم بناؤه جزئياً من خلال شركة كامب استوديو الناشئة، إكسبا.

في العام 2009 أسس كامب شركة أوبر باسم UberCab في وقت كان لا يزال في منصبه كرئيس تنفيذي لشركة StumbleUpon، وقام بتمويل الجولة الأولية البالغة 250 ألف دولار.

تم إطلاق أوبر في سان فرانسيسكو في منتصف عام 2010 مع عدد قليل من السيارات على الطريق، وفي أواخر عام 2010، جمعت الشركة أول تمويلاتها ب 1.25 مليون دولار لمواصلة التوسع عبر الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك الأسواق الرئيسية مثل مدينة نيويورك وباريس.

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أما إكسبا، فقد أطلق كامب الشركة عام 2013، وفي مارس 2014، جمعت إكسبا أول 50 مليون دولار من المستثمرين لتمويل تصميم وتطوير شركات جديدة. وفي مارس 2016، جمعت 100 مليون دولار إضافية لتمويل إنشاء شركات ناشئة جديدة. وساعدت إكسبا في بناء وإطلاق عدد من الشركات، بما في ذلك Mix.com و Haus.com و Cmd.com وغيرها.

ويسعى كامب، لإطلاق عملة رقمية عالمية تسهل المعاملات اليومية بين الأعمال كشكل من أشكال الدفع من أجل تحسين المشكلات الشائعة التي تحدث مع العملات الرقمية.

استثمر كامب في الشركات الجديدة، وقد نال لقب المبدع في قائمة TR35 لأهم المبدعين تحت سن 35 في مؤتمر التقنيات الناشئة في مجلة تكنولوجي ريفيو في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 2007. وفي عام 2008، تمت تسمية كامب بواسطة «بلومبيرج بيزنس ويك» كواحد من أفضل رواد الأعمال الشباب.

انضم كامب إلى تعهد العطاء، وهو التزام بالتنازل عن نصف ثروته للأعمال الخيرية، في مبادرة أطلقها كل من وارين بافيت وبيل وميليندا غيتس لتشجيع أصحاب الثروات على دعم أعمال الخير وهم على قيد الحياة.

في يونيو /حزيران 2019، اشترى كامب قصراً تم بناؤه حديثاً بمساحة 11000 قدم مربعة في بيفرلي هيلز مقابل 72.5 مليون دولار. وأثارت الصفقة غضب النشطاء وسائقي «أوبر»، الذين احتجوا على ممارسات العمل في الشركة مطالبين بظروف عمل أفضل للسائقين.

يعيش كامب في سان فرانسيسكو، وهو لا يزال يمتلك حوالي 4% من أوبر، التي أدرجت أسهمها في بورصة نيويورك في مايو/ أيار 2019. وتبلغ ثروة كامب 3.2 مليار دولار.