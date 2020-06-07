أسعـار التأمين علـى الحرائـق «تشتعـل» صيفـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: فاروق فياض

أعاد مشهد حريق برج «أبكو» في الشارقة مطلع مايو/‏‏ أيار الماضي، وتكرار حوادث الحريق في موسم الصيف بشكل عام في عموم إمارات الدولة؛ إلى الأذهان أهمية السعي وراء سن تشريعات وقوانين ملزمة لاستصدار وثيقة تأمين تغطي الممتلكات العامة بحيث تشمل الأبنية وممتلكات القاطنين فيها سواء كانت شققاً منزلية أو مقتنيات وأثاثاً منزلياً وغيرها.

وفي خضم تكرار حوادث احتراق الأبنية والأبراج والمستودعات وغيرها من الممتلكات خلال فصل الصيف، تتشدد شركات إعادة التأمين الأجنبية في شروطها لاكتتاب المخاطر الفنية على هذه الممتلكات، بحيث باتت أسعارها خيالية قد ترتفع بين 20 - 40% في ذروة الصيف، وخاصة على الأبنية المكسوة بالألمنيوم القابل للاشتعال «كلادينج».

عزا رؤساء تنفيذيون ووسطاء وخبراء تأمين في الإمارات، ارتفاع أسعار التأمين على الحريق إلى تكرار حوادث حرائق الأبنية والمستودعات في أشهر الصيف، والتي دفعت بشركات إعادة التأمين إلى التشدد في تجديد عقودها مع شركات التأمين الوطنية وتغطية وثائق التأمين المتعلقة بالحريق والأبنية.

وأشاروا إلى أن من أهم البنود التي يجب توافرها في كل وثيقة تأمين على الممتلكات ضد الأخطار، هي شمولها لكل المخاطر المتوقع حدوثها على أن يتم تغطيتها بالقسط التأميني، وعلى سبيل المثال، أهمية مدى مطابقة مادة الألمنيوم المكسوة في البرج للشروط والمواصفات العامة بحيث تقلل سرعة انتشار الحريق، والمقاسات المحددة لشرفات المنازل وارتفاعاتها، إضافة إلى مخارج الطوارئ والأقبية والتي يجب ألا تقل عن 180 سم.



تشدد



قال عمر الأمين الرئيس التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين»: من المتوقع أن ترتفع أسعار التأمين خلال الفترة المقبلة مع تكرار تلك الحوادث، وخاصة في ظل عدم وجود حل جذري لمادة «الكلادينج» التي ساهمت بخسائر كبيرة لدى شركات التأمين والإعادة على حد سواء، حيث باتت شركات التأمين تواجه صعوبات أكبر في عمليات إعادة التأمين على هذه الأبراج المكسوة ب«الكلادينج»، وتكرار هذه الحوادث في السابق، أدى إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة وتطلب من شركات «الإعادة» التشدد والتصلب في كثير من الحالات للقيام بإعادة التأمين، وبالنتيجة النهائية، سترتفع أسعار التأمين في المستقبل القريب بنسب متوسطة.

وتابع الأمين: بالعادة تصدر وثيقة التأمين على الأبراج والمباني العالية باسم «جمعية ملاك البرج» ويتم خلالها تغطية كافة محتويات البرج من شقق سكنية ومصاعد ومواقف سيارات وطوابق خدمة، إضافة إلى كافة محتويات البرج، وأن يشمل أيضاً فقدان قيمة البرج الإيجارية بعد الحريق، وتوفير السكن البديل لقاطنيه، وفقدان الأرباح إذا كان البرج مخصصاً للاستثمارات الفندقية والشقق الفندقية.



نظام إنذار



ويقول رامز أبوزيد، المدير التنفيذي لشركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين»: لوحظ في الفترة الماضية أن أغلبية حوادث الأبراج والبنايات كان العامل المشترك فيما بينها واجهاتها التي تحتوي على مادة الألمنيوم (كلادينج). وقد طلب مؤخراً «من ملاك هذه العقارات أن يحدثوا واجهاتها للتخلص من هذه المادة، وبالتأكيد، فإن هذا الأمر سوف يساعد ويشجع جميع شركات التأمين على الاستمرار بالقيام بدورها في المجتمع وفي خدمة حماية الاستثمارات العقارية بهذا الخصوص. ولا شك كذلك أن المنظومة الجاري العمل بها حاليا» ومنها على سبيل المثال ربط أجهزة الإنذار بكافة البنايات بالنظام الخاص بإدارة الدفاع المدني بإمارة دبي على مدار الساعة ليعد مثالا«قويا» على مدى فاعلية وإيجابية إدارة الدفاع المدني.

وأضاف أبو زيد: كان لشركات إعادة التأمين دور في زيادة أسعار التأمين على البنايات والأبراج خلال الفترة الماضية بنسبة لا تقل عن 40 إلى 50 بالمئة فيما يتعلق تحديداً بهذا النوع المشار إليه من البنايات، حيث فرضت شركات إعادة التأمين شروطاً فنية أكثر تشدداً في التعامل وهذا من حقها إذ إنها في المقام الأول شركات ربحية ويحق لها أن تبحث عن مصالحها.

وأوضح أبو زيد: كان أحد أهداف هذه الشروط المتشددة هو تقليل قيمة حصتها في أية خسائر من هذا النوع وترتب على ذلك أن أصبحت شركات التأمين المحلية حالياً مطالبة بتحمل حصة أكبر عن ذي قبل من قيمة أي مطالبة ناتجة عن الحرائق التي تصيب أياً من هذه البنايات ومما لا شك فيه أن المواصفات والمعايير الفنية المستحدثة من قبل الدفاع المدني تضفي نوعاً من الطمأنينة لشركات التأمين بما يؤدي إلى تشجيع الشركات على القيام بدورها.



توعية



بدوره، قال مدير تنفيذي لشركة تأمين وطنية: من الضروري جداً لكل حامل وثيقة أن يقرأ كافة بنود وتفاصيل بوليصة التأمين التي بحوزته لما تحتويه من الكثير من الشروط والمتطلبات التي تفرض عليه القيام بالكثير من الواجبات والمهام المنوطة به.

وتابع: يتوجب إضافة بند جديد ومنفعة مخصصة للتأمين كقسط سنوي على محتويات الشقة السكنية والمنزل بما تحتويه من أثاث منزلي وأجهزة كهربائية، وألا يتعدى ذلك القسط «واحداً بالألف» من قيمة الأثاث والأجهزة الكهربائية.

وأشار إلى أن شركات تأمين لديها توجه مستقبلي بوجوب تضمين تلك المنفعة والبند الجديد ضمن وثيقة التأمين ضد الحريق أو التأمين المنزلي، لما لها من منافع كبيرة تعود على المستأجر والمالك وتساهم في اكتتاب أقساط اكبر للشركات وتحقيق عوائد فنية مهمة لقطاع التأمين.

وأضاف: إن المحتويات والمقتنيات المنزلية تختلف من منزل لآخر، وبحكم ذلك، فتختلف قيمة قسط التأمين من كل حامل وثيقة تبعاً لقيمة الأثاث والمحتويات المنزلية.



شروط



وقال كريم جبري مدير عام شركة «يونايتد لوسطاء التأمين»: إن تكرار حوادث الحرائق خلال أشهر الصيف دفع بشركات إعادة التأمين إلى التصلب والتشدد في شروطها لتجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات الوطنية، ودفع ذلك إلى ارتفاع أسعار الوثيقة بنسب تتفاوت بين 20 -40% خلال الفترة الحالية.

وأوضح جبري أن وثائق تأمين الممتلكات ضد المخاطر، ستحافظ على نسبة ارتفاعاتها خلال الفترة المقبلة وحتى 2020-2021 نظراً إلى المعطيات الميدانية التي تكررت خلالها الحرائق، ودفعت الشركات الوطنية إلى تسعير وثائقها بناء على نتائجها المالية بما ينسجم بين قسط التأمين وقيمة التغطية أو المطالبة التأمينية.

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«الكلادينج»



من جهته، قال جورج الأشقر مدير عام شركة «غيت واي» لوسطاء التأمين، إن وثائق التأمين التي تغطي الأبنية المكسوة ب«الكلادينج» تكون عادة أعلى من المباني غير المكسوة، وتتفاوت نسبة الارتفاعات بين 15 -30% لارتفاع درجة مخاطر اشتعال الحرائق بها، مقارنة مع الأبنية التي لا يغطيها «الكلادينج» والتي حافظت وثائق تأمينها على مستوياتها السابقة.

أضاف الأشقر: لا شك أن تكرار حرائق الأبنية، دفع بشركات إعادة التأمين إلى رفع مستويات أسعارها والتشدد في تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع الشركات الوطنية، ويعود ذلك إلى كونه سبباً رئيسياً في ارتفاع أسعار وثائق تأمين الممتلكات ضد الأخطار.



معايير



بدوره؛ قال الخبير التأميني أحمد خاطر: إنه في ظل تكرار حرائق الأبنية والأخطار المحدقة المحيطة بها، من الطبيعي جداً أن ترتفع أسعار تأمين الممتلكات، علماً بأن كل وثيقة تأمين على الممتلكات والأبنية ينبغي أن تشتمل على بعض البنود الملزمة على ملاك الأبنية لتفادي حوادث الحرائق من أجل تجديد الترخيص له.

أضاف خاطر: من الشروط الواجب توافرها في وثيقة التأمين التي تغطي الممتلكات هو بعض المقاسات المحددة لشرفات المنازل الخارجية، حيث ينبغي أن يكون ارتفاع الساتر الحديدي الخارجي بمقاسات محددة بحيث تمنع حوادث السقوط من علو، إضافة إلى وجوب شمولها لمقاسات محددة لمخارج الطوارئ والأقبية بما لا يقل عن 180 سم.

وأوضح خاطر: في ظل تكرار تلك الحوادث في الفترة الأخيرة؛ فإن أسعار تأمين الممتلكات ضد الأخطار قد شهدت ارتفاعات تتراوح بين 20 -25% في الفترة الحالية.



ملاحق وثيقة التأمين



تشمل وثيقة التأمين على الممتلكات ضد المخاطر العديد من الملاحق التي قد تشكل مخاطر محدقة، مثل خسارة الأرباح جراء انقطاع الأعمال، و خسارة الإيجار، والمسؤولية القانونية للطرف الثالث بما في ذلك المسؤولية القانونية للملاك تجاه المستأجرين والمسؤولية القانونية للمستأجرين تجاه الملاك، الأضرار المُتعمدة والأضرار التي تلحق عرضياً بلوحات زجاج المباني الثابتة ونفقات إزالة الحطام الناجمة عن الخسائر أو الأضرار التي لحقت بممتلكات المؤمّن عليه، ونفقات إطفاء الحريق، ورسوم الاستشارات الهندسية والقانونية والمسؤولين عن عمليات المسح والاستقصاء والمهندسين المعماريين.



«هيئة التأمين»: توفير سكن بديل إلزامي على ملاك الأبنية



ألزمت «هيئة التأمين» شركات التأمين بدفع نفقات توفير سكن بديل لمالك الشقة أو مستأجرها والذي يضطر لإخلائها بسبب أضرار بالمبنى أو الشقة نتيجة حادث مغطى بموجب هذه الوثيقة يحدث خلال مدة التأمين، والذي يؤدي إما إلى جعل المبنى أو الشقة غير صالحين للسكن أو لا يمكن الوصول إلى أي منهما.

وأضافت الهيئة في قرارها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2016: في حالة كون شاغل الشقة مالكاً لها، فعلى شركة التأمين أن تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، وبدل إيجار شقة مؤثثة مماثلة وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.

وفي حالة كون شاغل الشقة مستأجراً، فعلى شركة التامين أن تدفع نفقات الانتقال إلى السكن البديل، ودفع الفرق بين بدل الإيجار السابق وبدل الإيجار للسكن البديل الذي يفترض أن يكون مؤثثاً ومماثلاً وبنفس مستوى الشقة التي كان يشغلها في المبنى المؤمن.

وفيما يتعلق بالمدة التي يستحق التعويض عنها، قالت الهيئة: هي المدة الواقعة بين الإخلاء والأقرب حدوثاً في حالات إعادة إصلاح المبنى أو الشقة بحيث أصبح أو أصبحت صالحاً أو صالحة للسكن، واستنفاد مبلغ التأمين المحدد للسكن البديل، وانتهاء المدة المتفق عليها بشأن توفير نفقات السكن البديل.

وتنطبق تلك الشروط في وثيقة التأمين ضد الحريق والأخطار الملحقة ووثيقة تأمين الممتلكات من كافة الأخطار وأن تشتمل على أسس وقواعد متعددة أهمها: أن يكون المبنى من المباني السكنية العالية والمخصصة للسكن ولا تقل عن 4 طوابق، وأن يحدد مبلغ التأمين بما لا يقل عن 10% من قيمة المبنى، وإذا كان المستأجر قد دفع قيمة الإيجار فعلى المالك أن يعيد إليه ذلك الجزء من قيمة الإيجار والذي يقابل المدة من تاريخ الإخلاء إلى حين انتهاء المدة التي دفع عنها بدل الإيجار.