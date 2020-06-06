وزراء الدول المنتجة للنفط يوافقون على مد تخفيضات الانتاج شهرا إضافيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المنتجون فى تحالف (أوبك +) على مد العمل بالتخفيضات الانتاجية الحالية لمدة شهر اضافي وهو شهر يوليو المقبل .

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزراي رقم 179 لمنظمة الدول المصدرة للبترول /اوبك/ اليوم السبت وأيضا الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمنظمة أوبك وغير الأعضاء فى أوبك بحضور واسع لوزراء الطاقة فى 23 دولة عبر الفيديو .

Advertisements



وذكر بيان لمنظمة أوبك اليوم أن اجتماع (أوبك +) عقد برئاسة الامير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي ونظيره الروسي الكسندر نوفاك.. مؤكدا أن الاجتماع خلص الى التزام الدول المنتجة المشاركة في "إعلان التعاون" مجددا بدعم استقرار سوق النفط وحماية المصالح المشتركة للدول المنتجة وتعزيز الكفاءة فى توفير إمدادات نفطية اقتصادية وآمنة للمستهلكين مع تحقيق عائد عادل على رأس المال المستثمر.



ورحب الاجتماع بحضور وزراء دول الإكوادور وإندونيسيا وترينيداد وتوباجو بصفة مراقب، مؤكدا أن خفض الانتاج فى الشهور الماضية ساعد فى جهود استعادة التوازن فى السوق بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا مشيرا الى وجود مؤشرات على الانتعاش في الاقتصاد العالمي وسوق النفط.. محذرا من انكماش الطلب العالمى على النفط بنحو 9 ملايين برميل يوميا لعام 2020 بأكمله.