شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. الحكومة تُخصص 447.3مليار جنيه لـ691 مشروع أخضر بخطة 20-21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 6 - 6 - 2020 عددًا من الأخبار الاقتصادية التي تم رصدها علي صفحات الخليج 365 على مدار اليوم ومنها:

المالية: خصم فوائد القروض من صافى الأرباح قبل الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى؛ بما يُسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يُساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزارى اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز ٤ أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».

الدكتور محمد معيط وزير المالية

انفوجراف.. الحكومة تُخصص 447.3مليار جنيه لـ691 مشروع أخضر بخطة 20-21

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر كعامل أساسي من عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة.

وأوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

هيئة البريد تبدأ غدا صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للبريد غدا الأحد، صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين على مستوى الجمهورية، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وسط تدابير و إجراءات احترازية ووقائية لمنع التكدس و التزاحم و الزام المستحقين بارتداء كمامات وتوفير أماكن جلوس خارج الفروع بمسافات آمنة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت قد بدأت الهيئة بصرف المعاشات منذ الأول من يونيو الجارى الأقل من ألف جنيه و ألفين جنيه، في حين تبدأ صرف المعاشات الأكثر من 3000 آلاف جنيه يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو.

شريف فاروق رئيس هيئة البريد

البنك الأهلى: 20 مليون جنيه لمستشفى عزل القصر العينى لمواجهة تداعيات كورونا

كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن المساهمة بمبلغ عشرين مليون جنيه لمستشفى القصر العيني الفرنسي بحيث يتم توجيه هذا المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف الرعاية المركزة من أسرة المرضي ورفع كفاءةالاستعدادات اللازمة لتلقي العلاج وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الطبية ، مع توجيه الدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، وذلك استشعارا من أسرة البنك للمجهودات الكبيرة وللدور الحيوي الذي يقوم بها كافة العاملين بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من اثاره.

من جهة أخرى قال هشام عكاشة، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 122 مليار جنيه منذ بدء طرحها وحتى الآن. وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شراء الشهادات شهد زيادة 17 مليار جنيه فى مدخرات العملاء بالشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد السنوى 15% علي مدار الأسبوع من بعد إجازة العيد

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات .. وعيار 21 يسجل 765 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، تراجعا بقيمة 7 جنيهات، على خلفية هبوط سعر الذهب لأدنى مستوى له فى أكثر من 6 أسابيع، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى مصر 765 جنيها للجرام، وهو مستوى عالى نسبيا أيضا ولا يضاهى الهبوط فى الأسعار العالمية، نتيجة ارتفاع الدولار بالسوق المصرفى..

Advertisements

أسعار الذهب عقب هبوطها..

عيار 18 سجل 655.75 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 765 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 874 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6120 جنيها

أوقية الذهب 1680 دولار

الذهب - ارشيفية

استقرار أسعار العملات اليوم السبت 6-6-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 6-6-2020، أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجممعة والسبت، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.13 جنيه للشراء، 16.23جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

وشهد سعر صرف اليورو استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.05 جنيه للشراء، 18.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

كما استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.16 جنيه للشراء، 20.41 جنبه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.93 جنيه للشراء، و52.68 جنيه للبيع.

الدولار-ارشيفية