شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم السبت 6-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 6-6-2020 ، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها : المالية: خصم فوائد القروض من صافى الأرباح قبل الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى، الاتصالات: قواعد تنظيمية جديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، المقاولون العرب تستكمل أعمالها بدولة أوغندا وتجاوز محنة كورونا، أوبك: العراق يلتزم بخفض إنتاجه من النفط الخام، البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

المالية: خصم فوائد القروض من صافى الأرباح قبل الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى؛ بما يُسهم فى تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذى يُساعد فى إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزارى اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، موضحًا أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز ٤ أمثال حقوق الملكية التى تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».

أضاف البيان أن هناك ٦ شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز ٤ أمثال «حقوق الملكية» المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.

الاتصالات: قواعد تنظيمية جديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم

يعقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غدا الأحد، لقاء صحفيا عبر تقنية الفيديو كنفرانس، بخصوص القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، وذلك بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وانتقال العميل بنفس الرقم بين شبكات المحمول هى خدمة أتاحها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منذ سنوات، تيسيرًا على العملاء المتضررين من استمرار تعاقدهم مع شبكة محمول لصعوبة تغيير أرقامهم الهاتفية، مع الحفاظ على الحقوق المادية لمشغل الخدمة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كل الإجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

المقاولون العرب تستكمل أعمالها بدولة أوغندا وتجاوز محنة كورونا

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن فرع الشركة بدولة أوغندا يواصل العمل على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن أبناء الشركة قد استطاعوا تجاوز المحنة واستكمال العمل فى المشروعات المختلفة، ومنها طريق باليسا كامنكولى لوط 2 حيث تم الانتهاء و التسليم الابتدائى لقطاع من الطريق يبلغ 45 % من الطريق الإجمالى الذى يبلغ 44 كم بتكلفة 61مليون دولار، فى حين أن العقد الموقع مع هيئة الطرق الأوغندية يشترط الانتهاء و تسليم 30% فقط و بذلك تكون الشركة قد انتهت من ذلك القطاع فى مدة زمنية أقل من المقرر بالتعاقد.

و أضاف المهندس محسن صلاح، أن ذلك يعد حدثا يتكرر للمرة الثانية فى تاريخ هيئة الطرق الأوغندية حيث سبق وأن انتهت الشركة من تنفيذ 40 % من طريق ترينى باليسا كومى لوط 1 بطول اجمالى67 كم و بتكلفة 81 مليون دولار فى شهر يناير الماضى قبل الموعد التعاقدى أيضا و طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة و هذا يعزى إلى منح الشركة شهادة قام بتسليمها نائب رئيس الدولة كأفضل شركة مقاولات فى أوغندا لمدة عامين متتالين عامى 2018 و 2019 .

و أوضح صلاح أنه على الرغم من أزمة كورونا الا أن قطاع افريقيا بالشركة استطاع التغلب على كافة المعوقات الناتجة عن حظر التجوال المطبق و نقص توافر بعض قطع غيار المعدات مضيفا أنه يتم الالتزام الكامل بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العاملين المصريين و الأوغنديين.

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ومن الجدير بالذكر أن المقاولون العرب تقوم أيضا بتنفيذ مشروع ماساكا بوكاكاتا بطول 41كم و بتكلفة 45 مليون دولار.

البنك الأهلى: 122 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% منذ طرحها

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم السبت، إن حصيلة بيع شهادات الادخار الجديدة ذات فائدة 15%، بلغت 122 مليار جنيه منذ بدء طرحها وحتى الآن.

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شراء الشهادات شهد زيادة 17 مليار جنيه فى مدخرات العملاء بالشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد السنوى 15% علي مدار الأسبوع من بعد إجازة العيد.

ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، إلى أنه يتم ربط الشهادات الجديدة ذات عائد 15%، عن طريق القنوات الإلكترونية، بحيث لو تقدم العميل بطلب إلى مركز الاتصال أو نموذج يتم استيفائه عند مكتب الاستقبال بأى فرع أو عن طريق تعليمات هاتفية لمسئول الحساب سيتم التعامل معها مركزيًا ولن يمكث العميل بالفرع مدة طويلة.

ودعا البنك الجمهور إلى تقديم طلباته من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية علي مركز الاتصال أو بالفروع لطلب الادخار في هذا الوعاء، مؤكدا أن الانتظار علي الهاتف أو إعادة التردد علي القنوات الإلكترونية في غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا عن التزاحم في الفروع أو المناطق العامة.

أوبك: العراق يلتزم بخفض إنتاجه من النفط الخام

جدد العراق التزامه الكامل بقرارات خفض إنتاج النفط الخام التي تم التوصل إليها في أبريل الماضي من قبل الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك المشاركة في إعلان التعاون.. مشيراً إلى أهمية روح الفريق والجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية - في بيان تلقته أوبك اليوم /السبت/ - أنه "على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق لا تزال البلاد ملتزمة بالاتفاق".

وأكد أن العراق ظل مدافعا قويا على مر السنين عن جميع الجهود التي تساعد في استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط.

وقال جهاد إن العراق في حوار مستمر مع رئيس مؤتمر أوبك ووزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ووزراء النفط والطاقة لمناقشة التطورات في سوق النفط.