شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تبدأ غدا صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للبريد غدا الأحد، صرف المعاشات الأقل من 3000 جنيه للمستحقين على مستوى الجمهورية، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعي، وسط تدابير و إجراءات احترازية ووقائية لمنع التكدس و التزاحم و الزام المستحقين بارتداء كمامات وتوفير أماكن جلوس خارج الفروع بمسافات آمنة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وكانت قد بدأت الهيئة بصرف المعاشات منذ الأول من يونيو الجارى الأقل من ألف جنيه و ألفين جنيه، في حين تبدأ صرف المعاشات الأكثر من 3000 آلاف جنيه يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو.

وتتيح الهيئة صرف المعاشات لجميع الفئات من ماكينات الصرف الآلى المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية منذ أول يونيو الجارى.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الزام المواطنين بارتداء الكمامات تشمل العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.

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وطبقت الهيئة الإجراءات الوقائية الجديدة على العاملين العملاء، كما لم تسمح بدخول العملاء من دون ارتدائها حيث التزم غالبية المتعاملين مع الهيئة بارتدائها،

ونص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.