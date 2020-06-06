شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: 20 مليون جنيه لمستشفى عزل القصر العينى لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، عن المساهمة بمبلغ عشرين مليون جنيه لمستشفى القصر العيني الفرنسي بحيث يتم توجيه هذا المبلغ لزيادة الطاقة الاستيعابية لغرف الرعاية المركزة من أسرة المرضي ورفع كفاءةالاستعدادات اللازمة لتلقي العلاج وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الطبية ، مع توجيه الدعم اللازم لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض، وذلك استشعارا من أسرة البنك للمجهودات الكبيرة وللدور الحيوي الذي يقوم بها كافة العاملين بالمستشفى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من اثاره.

يأتى ذلك في خطوة جديدة يبادر بها البنك الأهلي المصري لمساندة جيش مصر الابيض في مواجهة الاثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

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وأكد عكاشة أن تلك المبادرة الجديدة من البنك الأهلي المصري تأتي استمرارا لدوره المتنامي في دعم كافة جهات الدولة في توفير الرعاية اللازمة للمصابين بالفيروس والوقوف مساندا لجيش مصر الابيض فيما يقدمه من خدمات و تضحيات لرعاية المصابين ولدوره التاريخي في حماية اهل مصر في ظل ما تتعرض له البلاد والعالم من ظرف استثنائي بالغ الخطورة.

مشيرا الى أن دعم البنك الاهلي المصري الذي وصل الى ما يقارب ثلاثمائة مليون جنيه منذ بداية الجائحة تم توجيهها لمختلف مجالات مكافحة تداعيات هذا الفيروس المستجد وذلك بعد دراسة اهم احتياجات الدولة بحيث تحقق تلك المساهمات الاستفادة القصوى والاثر المرجو منها، وذلك من خلال توفير المستلزمات و الأجهزة لمساعدة وزارة الصحة و المستشفيات ودعم الأطقم الطبية، إضافة الى توفير مواد الإعاشة والمواد الغذائية للأسر والعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، واشار عكاشه الى توجيه البنك لكامل قيمة اذاعة حملته الاعلانية في رمضان الماضي الى مواجهة الأزمة.

وأضاف عكاشه أن حجم مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية بلغت خلال العام المالي٢٠١٩/٢٠٢٠ ما يزيد عن ملياري جنيه يتم توجيهها وفقا ومعايير الاستدامة في العمل المجتمعي من خلال دعم المبادرات التي تهدف لتحسين احوال المجتمع، بالإضافة الى سعي البنك الأهلي لبذل قصارى جهده لمشاركة المجتمع المدني في دعم الشعب المصري والحكومة في محاربة مرض الكورونا واجتياز تلك المرحلة الحرجة.

كما اكد على ان الاجراءات الوقائية و الاحترازية المطبقه داخل مقرات البنك حفاظا على الزملاء والعملاء الكرام تأتى فى مقدمة اولويات مجلس ادارة البنك. مع تحقيق التواصل المستمر بالجهات المعنية بالدولة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للزملاء في ظل هذه الظروف و فى اطار منظومة صحية متكاملة . داعين بالرحمة و المغفرة للزملاء الذين توفاهم الله و بالصحة و العافية لاسرة البنك الاهلى المصرى و لاهل مصر.