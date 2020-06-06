بنكان مصريان يجمعان أكثر من 10 مليارات دولار من شهادات مرتفعة العائد

نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين بأكبر بنكين حكوميين في مصر يوم السبت أن حصيلة شهادات ادخار جديدة عالية العائد طرحها البنكان في مارس آذار بلغت 171 مليار جنيه (10.5 مليار دولار).
ويبلغ عائد الشهادة، التي أُطلقت في 22 مارس آذار لأجل عام واحد، 15 بالمئة.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر مسؤول بالبنك الأهلي المصري قوله إن البنك جمع نحو 122 مليار جنيه، ونقلت عن رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن حصيلة الشهادات بلغت 49 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
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