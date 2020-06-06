شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال علاء عرفة يحصل على موافقة لإنتاج 500 ألف كمامة شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ارتفاع الطلب على المستلزمات الطبية والكمامات بصورة غير مسبوقة، جراء جائحة كورونا، ومع توجه الدولة لفرض ارتداء الكمامة فى كافة المؤسسات الحكومية وفى وسائل المواصلات وبالقطاع الخاص، لجأ كثير من رجال الأعمال والشركات لاقتحام سوق تصنيع الكمامات، وذلك للاستفادة من ارتفاع الطلب عليها خلال 2020.

الركود الواضح فى مبيعات الملابس الجاهزة جراء جائحة كورونا، دفع مصانع عديدة إلى إضافة خطوط إنتاج جديدة لديهم من أجل إنتاج كمامات غير طبية، منها كمامات قطنية أو كمامات مخلوطة بين القطن والبوليستر، وفق معلومات حصل عليها ”الخليج 365” من مصادره بقطاع صناعة الملابس.

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رجل الأعمال الشهير علاء عرفة رئيس مجلس إدارة الشركة السويسرية للملابس الجاهزة، اقتحم سوق تصنيع الكمامات، بخلاف الأنشطة الأخرى عبر شركاته المختلفة، حيث تمكن علاء عرفة من الحصول على الموافقات الرسمية، من كافة الجهات الحكومية لإضافة نشاط تصنيع الكمامات لمصانع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة.

ووفق المعلومات التى حصل عليها الخليج 365، فإن رجل الأعمال الشهير دشن عبر مصانع الشركة السويسرية للملابس الجاهزة بمحافظة بنى سويف، خط إنتاج كمامات طبية بطاقة إنتاجية قد تتخطى 500 ألف كمامة شهريا "نصف مليون"، وبدأ الإنتاج الفعلى وضخ هذه الكميات لتلبية احتياجات السوق ، والتوريد للجهات الحكومية وغيرها.

فى ذات السياق، تسعى شركات عدة خلال المرحلة الحالية للحصول على موافقات، وإضافة نشاط تصنيع الكمامة، إلى سجلها التصنيعى للاستفادة من زيادة الطلب بالسوق الداخلى، واحتمالية إعادة فتح باب التصدير، بعد اكتفاء السوق المحلى.