شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تستكمل أعمالها بدولة أوغندا وتجاوز محنة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن فرع الشركة بدولة أوغندا يواصل العمل على الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن أبناء الشركة قد استطاعوا تجاوز المحنة واستكمال العمل فى المشروعات المختلفة، ومنها طريق باليسا كامنكولى لوط 2 حيث تم الانتهاء و التسليم الابتدائى لقطاع من الطريق يبلغ 45 % من الطريق الإجمالى الذى يبلغ 44 كم بتكلفة 61 مليون دولار، فى حين أن العقد الموقع مع هيئة الطرق الأوغندية يشترط الانتهاء و تسليم 30% فقط و بذلك تكون الشركة قد انتهت من ذلك القطاع فى مدة زمنية أقل من المقرر بالتعاقد.

و أضاف المهندس محسن صلاح، أن ذلك يعد حدثا يتكرر للمرة الثانية فى تاريخ هيئة الطرق الأوغندية حيث سبق وأن انتهت الشركة من تنفيذ 40 % من طريق ترينى باليسا كومى لوط 1 بطول اجمالى67 كم و بتكلفة 81 مليون دولار فى شهر يناير الماضى قبل الموعد التعاقدى أيضا و طبقا للمواصفات الفنية المطلوبة و هذا يعزى إلى منح الشركة شهادة قام بتسليمها نائب رئيس الدولة كأفضل شركة مقاولات فى أوغندا لمدة عامين متتالين عامى 2018 و 2019 .

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و أوضح صلاح أنه على الرغم من أزمة كورونا الا أن قطاع افريقيا بالشركة استطاع التغلب على كافة المعوقات الناتجة عن حظر التجوال المطبق و نقص توافر بعض قطع غيار المعدات مضيفا أنه يتم الالتزام الكامل بتطبيق كافة الاجراءات الوقائية للحفاظ على صحة العاملين المصريين و الأوغنديين.

ومن الجدير بالذكر أن المقاولون العرب تقوم أيضا بتنفيذ مشروع ماساكا بوكاكاتا بطول 41 كم و بتكلفة 45 مليون دولار.