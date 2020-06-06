شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. الحكومة تُخصص 447.3مليار جنيه لـ691 مشروع أخضر بخطة 20-21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر كعامل أساسي من عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أهمية السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة.

وأوضحت هالة السعيد أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي 20/2021 حوالي 691 مشروع، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 20/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

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وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 20/2021، وذلك بغرض بحث إمكانية إدراجها ضمن مبادرة "السندات الخضراء" التي تستهدف الحكومة إطلاقها لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، وذلك في إطار احتفال العالم باليوم العالمي للبيئة.

وحول الهيكل القطاعي للمشروعات الخضراء المدرجة في خطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن مشروعات قطاع النقل تستحوذ على النسبة الأكبر من الإعتمادات المدرجة بخطة عام 20/2021 وذلك بنسبة 50%، يليها مشروعات قطاع الإسكان بنسبة 30%، ثم مشروعات قطاع الكهرباء بنسبة 9%.