شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء يرشحوكى لعضوية مجلس إدارة شركات البورصة.. أبرزهم محمد السويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإطلاق أول تطبيق من نوعه في مصر، يضم قاعدة بيانات لسيدات يصلحن لعضوية مجالس إدارة شركات البورصة المصرية، وذلك لتطبيق قرار الهيئة باشتراط تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.

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وستشكل لجنة تضم كوادر من الرجال والسيدات لاختيار السيدات المنضمات لقاعدة بيانات التطبيق الجديد بعد الإطلاع على سيرتهن الذاتية، وتضم اللجنة كلا من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، النائب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتورة غادة هويدي عميد مشارك في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسس مرصد المرأة في مجالس الإدارات، وسالي عباس مدير مساعد حوكمة الشركات بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغادة حمودة رئيس قطاع الاستدامة بشركة القلعة، نهلة كمال عضو مجلس الإدارة التنفيذي بشركة نستلة، ومي عياد عن مؤسسة فولبرايت، منى ذو الفقار رئيس اتحاد جمعيات التمويل متناهي الصغر، سها سليمان نائب رئيس بنك القاهرة، بجانب عدد من القيادات النسائية بالهيئة.

وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد أكد أهمية التمثيل النسائى بالبورصة المصرية، لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات في مصر، والتي أجرتها إحدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.