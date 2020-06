شكرا لقرائتكم خبر عن البورصات العالمية تكسر قاعدة "بيع فى مايو واذهب بعيدا" وتحقق صعود قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر أداء أسواق المال العالمية، كافة القواعد والنظريات خلال عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، آخر القواعد التي تم مخالفتها هذا العام وهي قاعدة "بيع في مايو واذهب بعيداً"، حيث كانت تشهد البورصات خلال هذا الشهر من العام بيع مكثف من المستثمرين في فترة الصيف والتي تبدأ في شهر مايو، على أن يعاودوا الشراء مع فترة الشراء بداية من شهر أكتوبر، إلا أن هذا العام لم يشهد ذلك حيث حققت مؤشرات أسواق المال العالمية صعوداً قوي خلال الشهر الماضي.

وتصدر مؤشر نيكاي 225 قائمة مؤشرات الأسهم العالمية التي سجلت مكاسب شهرية في شهر مايو، بنسبة 8.34%، أعقبه مؤشر ناسداك الأمريكي بنسبة 6.75%، تليه مؤشر داكس الألماني بنسبة 6.68%، وفي المركز الرابع مؤشر ستاندرد آند بورز الأمريكي بنسبة 4.53%، ثم مؤشر داو جونز الأمريكي بنسبة 4.26%، وفي المركز السادس مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 2.97، وأخيراً مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.70%، فيما تراجع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 6.5%.

يُعتقد أن عبارة "البيع في شهر مايو والرحيل"، قد نشأت من مقولة إنجليزية قديمة تقول " Sell in May and go away and come on back on St. Leger’s Day"، وتشير هذه العبارة إلى عادة الأرستقراطيين والتجار والمصرفيين الذين سيغادرون مدينة لندن ويهربون إلى البلاد خلال أشهر الصيف الحارة، ويشير يوم سانت ليجر إلى سباق سانت ليجر، وهو سباق أصيل للخيول أقيم في منتصف سبتمبر والجزء الأخير من التاج الثلاثي البريطاني.

يحاكي التجار والمستثمرون الأمريكيون الذين من المحتمل أن يقضوا المزيد من الوقت في إجازة بين يوم الذكرى وعيد العمال هذا الاتجاه وقد اعتمدوا العبارة كمثل استثماري، وبالفعل دعمت أنماط سوق الأسهم لأكثر من نصف قرن النظرية الكامنة وراء هذه الاستراتيجية.

من عام 1950 إلى حوالي عام 2013، حقق متوسط مؤشر داو جونز الصناعي متوسط عائد بنسبة 0.3% فقط خلال الفترة من مايو إلى أكتوبر، مقارنة بمتوسط مكاسب قدره 7.5% خلال الفترة من نوفمبر إلى أبريل، وفقًا لمجلة فوربس.