شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة برجال الأعمال تناقش استعدادات الشركات بعد إعادة فتح النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللجان النوعية بالجمعية عاودت الانعقاد مرة ثانية بعد فترة تعليق بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، واستهلت لقائتها باجتماع "أون لاين" للجنة التشييد والبناء لمناقشة قرار وزير التنمية المحلية الخاص بوقف تصاريح البناء بالمحافظات، وتأثير ذلك على قطاع المقاولات، كما يعقد يوم 11 من الشهر الجاري اجتماعاً للجنة السياحة، وبعدها بثلاث أيام اجتماع للجنة التصدير، مضيفا ومن المقرر استكمال باقي اجتماعات اللجان لإعداد مذكرة بأهم المشكلات والمقترحات ورفعها لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف "عيسى"، لـ"الخليج 365"، أن لجنة السياحة بالجمعية ستعقد اجتماعاً يناقش استعدادات استنئاف النشاط بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، وتقييم أثر الجائحة على الشركات، خاصة وأنها تواجه مصاعب وتحديات ضخمة نتيجة توقف النشاط تماماً، متابعاً كما سيعقد اجتماع لمجلس الإدارة خلال الأسبوع الجارى أيضاً.

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وسبق أن طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بتدخل وزارة الخارجية لوجود مديونيات للشركات المصرية لدى الشركات الأجنبية تتعلق بالرحلات السياحية التي تم تنفيذها ولم تتم التحويلات الخاصة بها طبقا للتعاقدات بسبب الأزمة، كما طالبت بالتدخل في ملف مقدمات حجز الفنادق ورحلات الطيران الخاصة بالحج والعمرة للفنادق والخطوط الجوية السعودية والعربية والتي ترفض بعض هذه الجهات ردها حاليا وفي نفس الوقت مطالبة العملاء المصريين من الحاجزين باسترداد أموالهم بعد إلغاء هذه الحلات مما يضع الشركات المصرية ف موقف صعب للغاية.

أما لجنة التصدير، طالبت بدراسة إمكانية الاستعداد الكامل لتوقيع اتفاقيات خاصة بتطبيق عمليات التبادل بالعملات المحلية بنظام OFF SET “وفقاً للقيمة المتساوية تصديراً واستيراداً من كلا الدولتين” بين مصر والدول الأخرى المتوقع حدوث تبادل تجاري معها خلال الفترة القادمة، أسوة بالنظام المطبق بين مصر والصين من قبل البنك المركزي المصري.