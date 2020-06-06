«الطيران المدني» تنفي وضع مطارات الدولة ضمن قائمة سوداء

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن ما نشر عن وضع مطارات الدولة في ما يسمى بالقائمة السوداء للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران «إياسا» عار عن الصحة، مشيراً إلى عدم وجود مثل هذه القائمة إنما تفسيرات غير صحيحة لقائمة أعدتها الوكالة تضم مطارات عالمية ومنها مطارات أوروبية وأمريكية وبريطانية، تطلب فيها من المشغلين زيادة تعقيم الطائرات التي تطير من هذه المطارات.

وأوضح السويدي لـ«الخليج» أن الوكالة أعدت توصيات لمشغلي الرحلات بتطبيق تدابير إضافية في تعقيم الطائرات لتعزيز سلامة الركاب بسبب وباء كوفيد 19، لكنها لم تمنع أو تفرض أي قيود على السفر من هذه المطارات.

وكانت وسائل إعلام خليجية نشرت تقريراً عن حظر سفر الخليجيين إلى أوروبا بسبب وضع مطاراتها في قائمة سوداء للإياسا.